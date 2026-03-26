El escándalo que rodea al ex duque de York no va a frenar los planes del rey Carlos III. De la misma manera que solía hacer la Reina Isabel II, el monarca ha considerado que la mejor forma de afrontar la situación es seguir con todos los compromisos previstos o incluso intensificar un poco la agenda para que los miembros de la familia real tengan una mayor visibilidad.

En este contexto, además de los compromisos oficiales dentro del Reino Unido, ahora el padre del príncipe Guillermo se está preparando para un nuevo viaje internacional. Una histórica visita a Estados Unidos de la que ya se han ido conociendo algunos detalles.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Vista histórica

Según se ha confirmado, a finales del mes de abril el rey Carlos III va a realizar una visita oficial a Estados Unidos. Un viaje en el que, entre otras cosas, el monarca va a pronunciar un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Será la primera vez que un jefe de Estado británico se dirija a ambas cámaras, desde que en 1991 lo hizo su madre, la Reina Isabel II. La Reina estuvo varias veces en Washington a lo largo de su vida, la última de ellas en 2007, cuando participó en la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de Jamestown en Virginia y asistió al Kentucky Derby.

El viaje de Carlos III se produce en el marco de las celebraciones con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero también como respuesta a la visita del presidente Donald Trump a Londres el pasado mes de septiembre.

Melania Trump con el rey Carlos III. (Foto: Gtres).

Además de pronunciar un discurso en el Congreso, el rey Carlos III va a participar en varios actos tanto en Nueva York como en Washington. Habrá una cena de gala en la Casa Blanca, de la misma manera que ocurrió cuando estuvo en la ciudad con Diana de Gales en la década de los 80. Una visita en la que la princesa bailó con John Travolta y la anécdota y el momento ha quedado para la historia.

Sin planes de ver a Harry

A pesar de que el monarca y su esposa van a estar unos días en Estados Unidos, no hay planes de que se produzca un reencuentro con el príncipe Harry y su familia. El rey Carlos III no va a tener tiempo para viajar a la Costa Oeste, porque su agenda se va a centrar en el otro lado del país. Una agenda muy intensa que no le va a permitir visitar la casa de los duques de Sussex en California y ver a sus nietos, a los que apenas conoce.

No obstante, algunas fuentes apuntaban que cabía la posibilidad de que Harry y Meghan viajaran a alguno de los puntos en los que Carlos III tiene actos para un encuentro privado. Esta es una información que no está confirmada pero, de ser así, supondría un paso más en el acercamiento del príncipe con su padre tras los desencuentros de los últimos años.