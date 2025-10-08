La Reina Sofía preside en Madrid una cita muy especial para la infanta Elena

Un año más, la Reina Sofía no ha querido faltar a una de las citas ineludibles de su agenda. La madre del Rey Felipe VI ha presidido en Madrid la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2025. Una cita que se ha celebrado en el Real Casino de la capital y que reconocen a personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social. En esta edición se han recibido más de un millar de candidaturas procedentes de varios países, casi un 10% más que el año anterior.

Ha sido en torno a las 12:00 cuando ha comenzado el acto, en el que la madre del monarca ha coincidido con su hija mayor, la infanta Elena. La duquesa de Lugo trabaja desde hace años en la Fundación Mapfre, en la que ostenta el cargo de directora de proyectos sociales y culturales.

La Reina Sofía durante un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Cada año, madre e hija suelen coincidir en este compromiso, que esta ocasión ha tenido lugar pocos días después de que doña Elena participara en un acto público en Torrejón de Ardoz junto a su hermana, la infanta Cristina. A pesar de que ninguna de ellas forma ya parte de la Familia Real ni tiene un papel oficial, su presencia en este compromiso ha sido muy llamativa, porque ha recordado a los tiempos en los que eran representantes de la institución.

La Reina Sofía y la infanta Elena juntas. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Sofía

Para esta ocasión, la madre del Rey Felipe VI ha apostado por una favorecedora chaqueta de un intenso tono rojo con detalles bordados en pedrería, que le ha dado el toque de color a un estilismo básico. Doña Sofía ha llevado una blusa blanca y un pantalón recto a tono.

Como suele ser habitual en ella, la Reina Sofía ha lucido numerosas pulseras y colgantes. También ha elegido un precioso broche con forma de flor que ha colocado en la solapa de la chaqueta. Asimismo, ha llevado unos zapatos de color neutro y un precioso bolso de la firma Loewe en el mismo color.

La Reina Sofía durante una entrega de premios en Madrid. (Foto: Gtres)

La elegancia de la infanta Elena

La duquesa de Lugo ha derrochado estilo con un elegante y colorido vestido de corte midi en estampado floral en varios tonos. Doña Elena ha colocado por encima una chaqueta ceñida en color coral y ha elegido zapatos y bolso en tonos tierra, perfectamente coordinados con el estilismo. En esta ocasión ha llevado el cabello semirrecogido y con ligeras ondas.

La infanta Elena durante una entrega de premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin compromisos a la vista

Esta entrega de premios ha sido el único compromiso previsto en la agenda de la Reina Sofía esta semana. La madre del monarca compagina su actividad como miembro de la Familia Real con otras iniciativas en las que participa, sobre todo, a través de la Fundación Reina Sofía. A pesar de que está a pocas semanas de cumplir 87 años, doña Sofía sigue siendo una figura fundamental dentro de la institución, sobre todo, porque todavía ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía tienen agenda propia.

Además de sus compromisos como parte de la Casa de S.M. el Rey, la Reina Sofía dedica mucho tiempo a otras causas, en especial, a las que tienen vinculación con las enfermedades neurodegenerativas, los bancos de alimentos o el cuidado del medio ambiente. Asimismo, en los últimos meses ha estado especialmente volcada en la atención a su hermana, la princesa Irene de Grecia, cuya situación de salud es delicada.