La Reina Sofía y la infanta Elena, protagonistas de la gran cita social del otoño

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía, para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 6 y el domingo 12 de octubre de 2025. La actividad institucional volverá a estar marcada por actos de gran relevancia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con especial protagonismo para la cultura, la cooperación internacional y los compromisos sociales. Uno de los momentos más destacados será la entrega de los premios Sociales de la Fundación Mapfre 2025, que tendrán lugar el miércoles en Madrid. Doña Sofía será la encargada de presidir este acto, donde coincidirá con la infanta Elena, directora de Proyectos Sociales y Culturales de la institución organizadora.

La agenda arrancará en Bruselas el martes, cuando Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia realicen una visita oficial a Bélgica con motivo del Festival Europalia 2025, que en esta edición está dedicado a España. En primer lugar, serán recibidos por los Reyes de los belgas en el Palacio Real de Bruselas, un encuentro que simboliza los lazos históricos y culturales entre ambos países. Posteriormente, los monarcas inaugurarán la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo en España, con la que se dará inicio al festival. La muestra reunirá obras clave de uno de los grandes maestros de la pintura española y servirá de escaparate internacional de nuestro patrimonio artístico.

Los Reyes Felipe y Letizia en un viaje de Estado. (Foto: Gtres)

El miércoles, mientras Felipe VI se desplazará hasta Calatayud para visitar la Academia de Logística del Ejército de Tierra, la Reina Sofía acudirá en Madrid a la citada entrega de los premios Sociales Mapfre. La jornada supondrá un claro contraste entre el ámbito castrense y el compromiso social, mostrando la amplitud de responsabilidades de la Familia Real. La presencia conjunta de Doña Sofía y la infanta Elena dará una especial relevancia a la cita, que reconoce cada año iniciativas ejemplares en el ámbito de la solidaridad, la investigación y el compromiso social.

La semana continuará el jueves en Vitoria, donde el Rey clausurará la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, una cita internacional que reúne a líderes y expertos en transparencia, participación ciudadana y digitalización de las administraciones públicas. Allí, Felipe VI pronunciará un discurso en el que se espera subrayar el papel de España en el impulso de sociedades más abiertas y democráticas.

La infanta Cristina en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El viernes será una jornada de gran intensidad. Por un lado, en el Palacio de la Zarzuela, el Rey mantendrá varias audiencias oficiales: primero con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló, quien entregará las memorias anuales de ambas instituciones; más tarde, con representantes de la Fundación Integralia DKV, y finalmente con la Fundación Notariado, que presentará la primera edición del premio Grandes Valores. Ese mismo día, la Reina Letizia intervendrá en Madrid en el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2025, donde pronunciará unas palabras en defensa de la sensibilización y la atención a las personas que sufren trastornos mentales.

La agenda culminará el domingo 12 de octubre, jornada de la Fiesta Nacional de España. Por la mañana, los Reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidirán el solemne homenaje a la bandera y el tradicional desfile militar en la Plaza de Cánovas del Castillo, en Madrid. Más tarde, se celebrará la recepción en el Palacio Real, uno de los actos más emblemáticos del calendario institucional, que reúne a representantes de los poderes del Estado, la política, la cultura, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.