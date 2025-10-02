La princesa Leonor tiene nueva muñeca: vestida de militar, casi 100 euros y edición limitada

La princesa Leonor tiene una nueva muñeca, según acaban de anunciar desde la empresa alicantina Muñecas Antonio Juan. Se trata de un diseño de edición limitada, de la que solo habrá 500 unidades, y que se pondrá la venta este próximo 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad. Una pieza completamente artesanal y exclusiva, hecha para coleccionistas, y que busca reflejar los nuevos valores que predominan en la vida de la heredera al trono: «disciplina, compromiso y fuerza».

«Presentamos a Leonor Militar, un lanzamiento muy especial con el que rendimos homenaje a la ilusión, la tradición y la fuerza de nuestras raíces», anuncian desde la firma. «Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado artesanal que caracteriza a Muñecas Antonio Juan, convirtiéndola en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de las muñecas», explican presumiendo de su creación.

Lo que hace tan especial a esta muñeca, no son solo las escasas unidades que se pondrán a la venta de la misma, -solo unos pocos afortunados podrán hacerse con ella-, sino también el precio. La muñeca de Leonor militar tiene un precio de 99,95 euros y luce el uniforme del Ejército de Tierra, siguiendo la actual formación de la princesa. Recordemos que actualmente la hija de los reyes se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), tras su paso por la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza y haberse embarcado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Una travesía que duro 7 meses y que recorrió buena parte de América Latina.

La princesa Leonor luciendo el uniforme del Ejército de Tierra. (Foto: Gtres)

Así bien, y según informan, la venta de la muñeca se realizará únicamente a través de los canales oficiales de la empresa, ubicada en Onil, Alicante, y que está especializada en la elaboración de muñecas artesanales desde hace más de 60 años. En el tierno vídeo promocional, podemos ver a una niña jugando con la muñeca junto a su abuela, donde también resaltan la gran evolución que ha tenido la heredera.

Las otras muñecas de Leonor, objeto de coleccionista

La primera muñeca que lanzaron de Leonor hace unos años se convirtió en todo un fenómeno. En 2008, y aprovechando la campaña navideña, la misma empresa quiso rendirle homenaje a la heredera, -quien por aquel entonces tenía 3 añitos y acababa de empezar el cole-. Una creación que costaba entre 40 y 50 euros. Viendo el éxito que tuvo esta muñeca en cuestión, también se lanzaron ediciones especiales con la infanta Sofía, su hermana, haciéndose eco del gran vínculo emocional existente entre ambas.

En 2019, la empresa AFD Group Dolls se encargaba de sacar al mercado «una versión Barbie de Leonor», y que se presentaba en Madrid en la Convención Oficial de Coleccionistas de Barbie en España. Sin embargo, al igual que ocurrió con la versión de la reina Letizia, no se comercializó, siendo un objeto único de coleccionista.