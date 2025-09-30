Ésta es la fecha exacta del próximo reencuentro público de Leonor y Sofía

El pasado fin de semana la princesa Leonor vivió un momento histórico. La heredera hizo un breve parón de 48 horas en su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier para participar en una visita oficial a Navarra con los Reyes. Un viaje en el que estrenó el título de princesa de Viana y en el que no pudo contar con el apoyo de su hermana.

La infanta Sofía se trasladó a principios de mes a Portugal para empezar el primero de los años de sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa, por lo que en estos momentos está centrada en su formación. Sin embargo, a pesar de que la prioridad de la hija menor de los Reyes son sus estudios, la cercanía de Lisboa con España le va a permitir viajar a Madrid con cierta regularidad. Por eso se espera que Sofía participe en una de las citas más importantes de la agenda y a la que ha faltado en los últimos años debido a sus estudios fuera.

La infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

El esperado debut de Sofía

Según ha trascendido, la infanta sí va a estar este año en las celebraciones del Día de la Hispanidad. La hermana de la princesa de Asturias está acostumbrada a participar en el desfile militar por las calles de Madrid, pero no en la recepción en el Palacio Real. Sofía se ha perdido este acto los dos últimos años debido a que se encontraba estudiando en el Atlantic College de Gales, al igual que Leonor se ausentó cuando estaba en el Reino Unido.

A la espera de que la Casa Real lo confirme, ya se sabe que la infanta participará este año también en la recepción a la sociedad civil tras el acto castrense. La hija menor de los Reyes ya es mayor de edad y, dado que la cita tiene lugar un domingo, no hay motivo para que se ausente.

La Reina Letizia y la princesa Leonor en Olite. (Foto: Gtres)

No va a ser la primera vez que la hermana de la princesa de Asturias participe en una recepción en el Palacio Real, sino que ya estuvo en los actos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. No obstante, sí que va a ser la primera vez que lo haga el 12 de octubre.

Aumento progresivo de presencia

A pesar de que la infanta Sofía no tiene un papel tan señalado como el de la princesa Leonor, la presencia pública de la hija menor de los Reyes va a ir en aumento en los próximos años, hasta que ella decida si quiere ejercer como representante de la Corona o desarrollar una carrera profesional al margen.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Con una Familia Real tan reducida, lo esperable es que la infanta se dedique a tiempo completo a la institución, al menos en el futuro más inmediato. Así la monarquía contará con más efectivos para dar respuesta a todos sus compromisos.

Otro esperado reencuentro

Ya después del 12 de octubre, la próxima gran cita en la que participará la infanta Sofía será la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Unos compromisos que no se ha perdido nunca, ni siquiera cuando han coincidido con parte de los días lectivos.