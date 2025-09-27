El acertado look de la princesa Leonor para su histórica visita al Castillo de Olite

La princesa Leonor y sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, se encuentran en Navarra y están llevando a cabo una hoja de ruta que no tardará en pasar a la historia. Hace 24 horas, la futura Reina de España estrenó el título de princesa de Viana y realizó una visita a la sede del Gobierno, donde la presidenta María Chivite le dio la bienvenida. Para la ocasión, se decantó por un traje negro que ha sido aplaudido por todos los expertos en moda y, sin darse cuenta, ha confirmado su influencia en dicha industria. Lo que nadie esperaba es que tan poco tiempo después fuese a repetir la misma hazaña.

Doña Leonor, don Felipe y doña Letizia han llegado al Castillo de Olite alrededor de las 11:00. No se han hecho esperar y han cumplido a la perfección con los planes establecidos. Tal y como sucedió el pasado viernes 26 de septiembre, el pueblo le ha recibido con los brazo abiertos y no es para menos, pues han demostrado una gran profesionalidad. La princesa ha estado atenta a todos los detalles, ha saludado a las autoridades y ha posado con una gran sonrisa. Una vez más, ha dado en el clavo y ha escogido un look muy acertado, cómodo a la par que elegante: una chaqueta azul combinada con un pantalón blanco y calzado cómodo.

La Familia Real en el Castillo de Olite. (Foto: Gtres)

Las expresiones de Leonor demostraban que, igual que el resto, estaba rendida ante los encantos del Palacio Real, el monumento más emblemático de Navarra. El monumento fue testigo de las justas que tuvieron lugar en 1439 en la boda del príncipe de Viana e Inés de Kleve, pero los historiadores recalcan que en dicho enclave se han vivido otros acontecimientos que no tienen que ver con la realeza y que han dejado huella en la cultura de España. Por ejemplo, fue allí donde se celebraron las primeras corridas de toros de la zona.

Según los datos que hemos recopilado, Olite no resistió al paso del tiempo porque se convirtió en una residencia ocasional de los virreyes. Esto explica el desgaste que sufrió durante ciertas épocas, pero afortunadamente fue restaurado en 1923, cuando los hermanos Yárnoz se dieron cuenta de que era un edificio con muchas posibilidades y con un significado importante.

La ausencia de la infanta Sofía

La Familia Real en el Castillo de Olite. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra forma, Leonor, actual princesa de Viana, ha brillado con fuerza durante su acto en el Castillo de Olite. Ha estado acompañada en todo momento por sus padres, pero faltaba una persona especial para ella: su hermana Sofía. Tal y como hemos explicado en LOOK, la infanta se encuentra en Portugal cursando sus estudios universitarios. Está muy centrada en sus tareas y no ha podido desplazarse a España para unirse a su familia en esta cita tan especial.

Si todo sigue según lo previsto, la infanta Sofía volverá a nuestro país para celebrar los premios Princesa de Asturias, pero no podremos verla antes. Las hijas de los Reyes llevan un tiempo separadas porque cada una tiene unos compromisos distintos, pero la relación entre ellas no ha cambiado en absoluto, al contrario. Están más unidas que nunca y así lo demuestran siempre que tienen oportunidad de coincidir.