Tras varias semanas alejada de la actividad institucional y centrada en su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la princesa Leonor ha retomado su agenda con un viaje muy especial. Acompañada de sus padres, la heredera ha visitado por primera vez Navarra y ha estrenado allí el título de princesa de Viana. Título que ostenta desde que don Felipe se convirtió en jefe del Estado en 2014 y que fue creado para los herederos del reino de Navarra hace ya 602 años.

Una visita histórica pero también un reencuentro familiar en público ya que, más allá de posibles reuniones privadas, no vemos a los Reyes con su hija mayor desde el pasado verano. Algo muy habitual en los últimos años, desde que tanto Leonor como Sofía empezaron a estudiar en el extranjero.

La princesa Leonor en su estreno como princesa de Viana. (Foto: Gtres)

Ha sido en torno a las 10:30 de la mañana cuando ha empezado la jornada en Pamplona, en el Palacio de Gobierno. Tanto en el día de hoy como mañana los Reyes y la princesa de Viana tienen varios compromisos, entre ellos, una visita al Palacio Real de Olite, al Monasterio de San Salvador de Leyre, a la Iglesia de San Pedro de Viana o a Tudela.

El look de Leonor

A diferencia de lo que ocurrió con su madre cuando visitó por primera vez Navarra como princesa de Viana -que vistió un femenino conjunto en color coral de falda y chaqueta entalladas-, Leonor ha preferido apostar por un estilismo más sofisticado y profesional. La princesa ha elegido un traje de chaqueta en color oscuro y raya diplomática compuesto por un pantalón de pernera ancha y una blazer cruzada. Un conjunto que le favorecía mucho y que va en línea con sus elecciones de estilo en los últimos años.

La princesa Leonor en su estreno como princesa de Viana. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, además de un bolso de mano y unos zapatos destalonados a tono con el traje, Leonor ha elegido unos pendientes de la firma CXC que son de su madre y que, curiosamente, llevan el nombre de Leticia y que están disponibles en su página web tanto con baño de oro como en plata. Su precio va desde los 50 a los 70 euros.

La princesa Leonor en su estreno como princesa de Viana. (Foto: Gtres)

La gran ausente

A pesar de la importancia de este viaje, la princesa Leonor no ha podido estar acompañada por su hermana. La infanta Sofía lleva desde principios de mes en Lisboa, donde ha comenzado las clases en el Forward College. Han sido ya muchas las ocasiones en las que Sofía se ha perdido «primeras veces» de Leonor, aunque ambas están en permanente contacto.

La agenda del viaje

La princesa de Viana y los Reyes van a estar en Navarra entre el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. Dos días cargados de actividades y compromisos que les van a llevar a diferentes zonas de la Comunidad Foral. En esta primera jornada, además del Palacio del Gobierno de Navarra, Leonor y los Reyes visitarán el Ayuntamiento de Viana, las ruinas de la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de San Salvador de Leyre. Ya el sábado se trasladarán al Palacio Real de Olite y después a Tudela, donde visitarán la sede del consistorio y el Palacio del Marqués de San Adrián.