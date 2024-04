Doña Sofía ha sido hospitalizada por una infección del tracto urinario en la Clínica Ruber de Madrid. Fue trasladada al citado centro sanitario este martes por la noche tras asistir al funeral de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo. Después de realizarse las pruebas pertinentes y según confirman fuentes de Zarzuela consultadas por OKDIARIO «la evolución está siendo muy rápida y favorable». La madre del actual monarca, de 86 años, no había tenido hasta el momento graves problemas en cuanto a salud se refiere. «Doña Sofía tiene una mala salud de hierro. Mala porque me explico: cuando no se ha encontrado bien y ha estado delicada, siempre se ha hecho la fuerte, a pesar de que algunos pensaran que cómo era posible que no fuera al hospital», ha señalado Jaime Peñafiel a OKDIARIO.

Y es que, afortunadamente, la reina emérita siempre ha gozado de una buena salud y han sido contadas las ocasiones en las que ha tenido que ser ingresada. De hecho, la última vez que esto sucedió fue el 30 de enero de 1968 para dar a luz a su hijo pequeño, el Rey Felipe, en la clínica de Nuestra Señora de Loreto, en Madrid.

La reina Sofía, al salir de un hospital. / Gtres

Del mismo modo, Sofía también ha tenido que estar ingresada cuando vinieron al mundo sus dos hijas: la infanta Elena, que nació el 20 de diciembre de 1963, y la infanta Cristina, el 13 de junio de 1965, ambas en el mismo centro hospitalario que el Rey. En los últimos años, doña Sofía ha seguido con su imparable agenda oficial, siempre al servicio de la Corona.

Doña Sofía y su positivo en coronavirus

En mayo de 2022, doña Sofía dio positivo en coronavirus en una fecha clave. El mismo día en el que don Juan Carlos regresó a Madrid tras casi dos años en Abu Dabi, la madre de Felipe VI se contagió de la citada dolencia, tal y como reveló la propia Casa Real en un comunicado. «Doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes», explicaron por aquel entonces.

Sus visitas a don Juan Carlos en el hospital

Aunque hayan sido contadas las ocasiones en las que la reina Sofía ha tenido que permanecer durante un tiempo en un hospital, sí que ha acompañado a su marido, el rey Juan Carlos cuando ha tenido un revés de salud. Recordamos así que, en abril de 2012, doña Sofía visitó al rey emérito que estaba ingresado en el hospital USP San José de Madrid después haber sido operado de una fractura de cadera. El que fuera rey de España sufrió una caída accidental en Botsuana (África), país al que viajó, con carácter privado, para participar en una cacería.

Don Juan Carlos, a su entrada al hospital. / Gtres

En el año 2019, Juan Carlos I también permaneció bajo supervisión médica en el hospital Quirón Salud de Madrid debido a una operación para colocarle un triple bypass aortocoronario. Hasta el mencionado lugar se trasladó doña Sofía. A la reina emérita la siguieron la infanta Elena, Victoria Federica y Froilán que acudieron también a visitar a Don Juan Carlos. Se espera que hoy la visiten a ella en el hospital, donde se recupera de una infección urinaria.