El nuevo rostro de María Zurita, prima del Rey Felipe VI, tras operarse la nariz

María Zurita, prima del rey Felipe VI, se ha operado la nariz, tal y como ha podido confirmar LOOK. La hija de la infanta Margarita ha lucido su nuevo rostro en el funeral de su primo Fernando Gómez-Acebo, fallecido el pasado 1 de marzo a los 49 años. Se trata de la primera imagen de la que fuera concursante de Masterchef, tras someterse a un retoque estético hace unas semanas.

La hija de Margarita de Borbón ha sido una de las asistentes al multitudinario funeral celebrado en la capital en honor al sobrino de Juan Carlos I, quien tampoco ha perdido la ocasión de despedirse de Coco, como le conocían sus seres queridos.

María Zurita, en el funeral de Fernando Gómez-Acebo

Al margen de los reencuentros familiares, María Zurita ha puesto en escena por vez primera el renovado aspecto de su nariz. Ella aún no se ha pronunciado al respecto dada su extrema discreción en tratar asuntos pertenecientes a su vida privada, si bien el cambio es cuando menos evidente. Sobre si se ha hecho una rinoplastia o una rinomodelación es algo que deberá responder ella.

María Zurita, antes de su retoque estético

María Zurita estaba muy unida a su primo. Fernando Gómez-Acebo perdía la vida el pasado 1 de marzo siendo muy joven, pero lastrado por una insuficiencia respiratoria crónica que se vio agravada como consecuencia de la Gripe A que padeció hace unos meses.

Por ello, su familia se despedía de él, como el caso de su prima, quien escribía una bonita dedicatoria y abría el álbum de fotos familiar: «Te has ido demasiado pronto, Coquito, demasiado joven. Te vamos a echar muchísimo de menos porque eras un ser de luz, lleno de alegría y de bondad. Descansa en paz», escribió Zurita.

Además de hacer su último adiós en redes, Zurita también quiso estar presente en el velatorio por Fernando Gómez-Acebo, donde acudió con sus otros primos: Simoneta, Bruno, Juan y Beltrán. A ellos se unió Mónica Martín Luque, Luis Medina, Paloma Segrelles, Nuria González y Laura Ponte, entre otros.

La hija de Carlos Zurita siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano escogido voluntariamente. Sabe que el hecho de estar ligada a la familia del Rey la pone en el foco inevitablemente, pero a menudo suele mostrarse comedida en sus declaraciones. No obstante, su gran paso mediático lo dio al concursar en el talent show culinario de TVE, donde cuajó un meritorio papel. Su actuación no le valió para poder disputar la gran final y fue eliminada por no aplicar una técnica de vanguardia que había aprendido días atrás.

En otro orden de cosas, María Zurita fue una de las grandes ausentes en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, a la que, al parecer, no estaba invitada. Por el contrario, la prima de Felipe VI disfrutó este sábado 6 de abril de una fiesta organizada por el director de cine Álex de la Iglesia y su mujer, la productora Carolina Bang. Allí coincidió con otro miembro de la aristocracia madrileña, Javier González de Gregorio, casado con María Rúspoli, duquesa de Plasencia y Grande de España.