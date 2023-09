La Reina Sofía se pierde el Jubileo de Carlos Gustavo a cambio de recoger basura en Murcia

La capital de Suecia se ha vestido de fiesta en los últimos días para celebrar los 50 años en el trono del rey Carlos Gustavo. Han sido muchos los rostros conocidos los que han asistido a las celebraciones del Jubileo del monarca, sobre todo, de monarquías nórdicas, como Noruega o Dinamarca, que siempre han tenido una relación muy especial con los suecos. Tampoco ha faltado la reina Ana María de Grecia, aunque no han asistido ni los Reyes don Felipe y doña Letizia, ni tampoco la Reina Sofía. No obstante, en el caso de la madre de Felipe VI, no estaba previsto que acudiera, dado que su papel oficial está limitado a cuestiones determinadas, según decisión del Rey.

La Reina Sofía en el Banco de Alimentos de Mallorca. / Gtres

Mientras que en Suecia se celebraba por todo lo alto el aniversario de la llegada al trono de Carlos Gustavo, la madre de Felipe VI se ha sumado este pasado sábado a una jornada de limpieza y recogida de basura en Murcia. Una iniciativa organizada por el Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, que se dedica a tareas de conservación constatando así la gran cantidad de desechos en espacios naturales-

Doña Sofía no ha querido faltar, un año más, a la lucha contra la basuraleza, en una jornada que busca concienciar sobre este problema tan grave. En esta ocasión, la madre de Felipe VI se ha trasladado hasta la playa de la Caleta del Estacio, ubicada cerca de La Manga del Mar Menor.

La Reina Sofía, además de recoger ella misma los residuos de la playa, ha podido conocer el trabajo que realizan los voluntarios que año tras año se suman a la lucha contra este problema. Junto a doña Sofía se encontraban José Luis Nogueira, director de la Fundación Reina Sofía; Pedro García, director de ANSE, Rosa Trigo, consejero delegado de Ecoembes, y Federico García, responsable del Área social de SEO/BirdLife.

Reina Sofía contra la basuraleza / Gtres

La campaña 1m2 por las playas y los mares tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los residuos abandonados que se encuentran en los entornos de costa, playas y fondos marinos de España. La presencia de basuraleza en diferentes entornos naturales es uno de los problemas más importantes que en la actualidad sufre el medio ambiente, ya que pone en peligro no solo los diferentes ecosistemas, sino también la supervivencia de las especies. Aunque la iniciativa comenzó este fin de semana, está previsto que continúe hasta el próximo día 24.

Como una voluntaria más, la Reina Sofía se colocó unos guantes de plástico de color negro, cogió una bolsa de basura y comenzó a recoger plásticos que había en la playa y enredados entre la maleza. Tras unos veinte minutos recogiendo residuos, doña Sofía posó con un grupo de voluntarios y después se trasladó al puerto de Tomás Maestre para subirse en el ‘Else’, el velero de ANSE -Asociación de Naturalistas del Sureste-, donde le informaron del trabajo de la asociación en la retirada de basura flotante y microplásticos entre la costa de la Región y el litoral de Almería.

Reina Sofía contra la basuraleza / Gtres

Fue en el año 2017 cuando comenzó el proyecto de lucha contra la basuraleza y, desde entonces, la Reina Sofía ha participado en todas las ediciones de diferentes maneras. Por ejemplo, en 2018 la pudimos ver recogiendo residuos en la zona de Menorca y en 2019 viajó a Málaga.