La marca favorita de Charlene de Mónaco y la Reina Sofía, tocada por el escándalo

La Reina Sofía y Charlene de Mónaco son dos de las figuras más destacadas de la monarquía europea. Y es que, más allá de la diferencia de edad y de las distintas funciones que acaparan sus agendas, lo cierto es que son dos mujeres pertenecientes a la realeza que comparten el mismo gusto por la moda. Era en 2017 cuando salía a la luz la similitud de prendas que permanecían en el armario de ambas, donde, sin ir más lejos, compartían un abrigo de la marca Loro Piana. Un gesto que se suma a la larga lista de motivos que señalan que la firma mencionada es la favorita tanto de la reina como de la princesa.

Se trata de una firma de lujo que se ha convertido en una de las más emblemáticas del momento dedicadas al mudo de la lana, especialmente al cashmere, uno de los tejidos más exclusivos por su calidad. Sus prendas no son aptas para todos los bolsillos y es que son de las más sofisticadas del sector del lujo de la moda. No obstante, pese al gran caché que siempre ha conseguido mantener con el paso del tiempo, lo cierto es que ahora se está enfrentando a diferentes críticas que no dejan en muy buen lugar a sus servicios.

Doña Sofía con el abrigo de Loro Piana / Gtres

Tal y como ha trascendido, una de las premisas que sigue la marca es que, cuando todos sus dependientes están ocupados, la puerta del local se cierra con el fin de que los clientes que accedan a sus instalaciones sean atendidos inmediatamente. Una norma que hace que se formen largas colas en la calle independientemente de las temperaturas que haya. Esta práctica ha podido ser comprobada por OKDIARIO, siendo testigos de las largas esperas a las que se somete cualquier comprador que esté dispuesto a gastar su dinero en el catálogo de la firma. «A mediodía suele haber más afluencia y solo aceptamos dos personas por vendedor. Y somos cuatro vendedoras. Si no, le tocará esperar en la calle», explican al medio citado los profesionales que forman parte de la plantilla señalada.

A raíz de esta norma, las fuertes críticas no se han hecho esperar y numerosos clientes han comentado que no entienden esta actitud y este trato hacia el público. Siguiendo las altas cifras en las que están valoradas sus prendas, los compradores consideran que la espera debería ser en un espacio agradable, con música de fondo y aire acondicionado o calefacción, dependiendo de la época del año que sea.

Charlene con el abrigo de Loro Piana / Gtres

Loro Piana cuenta con más de 130 tiendas en todo el mundo y forma parte de un holding multinacional de lujo francés. Sus clientes son tan exclusivos que, como se refleja en líneas más arribas, incluso miembros de la realeza son fieles compradores de sus diseños. No obstante, la polémica con los servicios prestados en los últimos meses puede terminar jugando en su contra.