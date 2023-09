La Reina Letizia estrena los 51 con una agenda verdaderamente frenética

La Reina Letizia acaba de cumplir este viernes 51 años, que aunque no sean una cifra redonda llega a ellos demostrando una gran madurez y estabilidad en todos los sentidos de su vida. Por delante, un fin de semana en el que seguro que no falta alguna que otra celebración junto a Felipe VI. No obstante, la fiesta no será total ya que sus dos hijas están en Gales y Zaragoza cumpliendo con sus respectivas formaciones. Tampoco se esperan grandes planes ya que deberá descansar de cara a poder afrontar una semana que se prevé agotadora para la consorte española.

La Reina Letizia / Gtres

La semana que se cierra ha estado marcada por los viajes a Galicia y Asturias que ha hecho Letizia para presidir la apertura de un nuevo curso escolar. Para la semana entrante, no deja los viajes de lado ya que el lunes 18 de septiembre se desplazará hasta Barcelona para asistir junto a Felipe VI a la primera edición de los Premios La Vanguardia, que tendrá lugar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Allí también disfrutarán de una cena de gala que congregará a unos 600 invitados, representantes de ámbitos como la política, el empresariado, la cultura, la ciencia, el de­porte o las entidades sociales. Allí se espera que la figura de Juan Antonio Samaranch reciba tributo: «Es un hombre que gracias a su constancia y su labor diplomática consiguió, hace 31 años, un hito para la ciudad de Barcelona y para todo un país; la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona», se desgrana desde la organización.

El Rey Felipe VI y Doña Letizia en un evento oficial / Gtres

El martes 19 y ya de vuelta a la capital, la Reina Letizia volverá a juntarse en un acto oficial con el Rey Felipe VI. Será para ir a la inauguración de una nueva temporada del Teatro Real. El monarca y su esposa disfrutarán con el estreno de la ópera Medea, de Luigi Cherubini. Regresa así Letizia, un año después, al lugar donde hace un año deslumbró a todos luciendo una tonificada espalda dentro de su vestido de Miphai.

El jueves 21 septiembre, la Reina Letizia se desdoblará para acudir a una doble cita. Por un lado, viajará sin el Rey a Londres, donde asistirá al acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Una jornada que ya se celebró en España y para la que la consorte demostró estar muy comprometida: «Es el momento de entender más y temer menos. Es la razón por la que estamos aquí: reivindicar el papel transformador de la ciencia y la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos para facilitar la generación de conocimiento compartido en todo el mundo», dijo.

La Reina Letizia / Gtres

El mismo jueves también estará presente, aunque de manera telemática, en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York. Su ponencia estará centrada en impulsar una resolución de la Organización Mundial de la Salud en 2024, en favor de la cobertura sanitaria universal para las personas con enfermedades raras.

Si nada cambia, la Reina Letizia pondrá fin el jueves a su intensa agenda semanal, mientras que el Rey Felipe seguirá departiendo en audiencias el viernes 22 de septiembre.