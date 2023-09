La ‘exultante madurez’ de la Reina Letizia a los 51 años

El 15 de septiembre es un día marcado en el calendario de la Familia Real Española. Poco después del inicio del curso, la Reina Letizia celebra su cumpleaños y este año, esta fecha tan especial para la monarquía llega en un momento de vital importancia no solo para la institución, sino también para los Reyes y sus hijas como núcleo familiar.

Los Reyes y sus hijas en Mallorca el pasado verano. / Gtres

Aunque no se trata de un cumpleaños ‘redondo’ -la Reina cumple este año 51 años-, sí que es un aniversario especial para doña Letizia y, de manera indirecta, también para don Felipe. Es la primera vez que los Reyes afrontan el cumpleaños de Su Majestad en ausencia de sus dos hijas y, por tanto, con el Palacio de la Zarzuela vacío. Es cierto que en el pasado, la Reina ha tenido que celebrar su cumpleaños sin la princesa Leonor, pero esta vez tampoco estará la infanta Sofía. La hija mayor de los Reyes está ya volcada en su instrucción militar -podría viajar a Madrid con un permiso de fin de semana para ver a su madre-, mientras que Sofía está en Gales, estudiando el primero de los cursos de Bachillerato Internacional -ella lo tiene más complicado para poder desplazarse, como es lógico-.

La Reina Letizia con don Felipe en un concierto. / Gtres

Esto significa, a priori, que los Reyes pasarán el cumpleaños de doña Letizia solos. Algo que no ocurre desde hace casi 18 años, por lo que algunas fuentes han apuntado ya la posibilidad de que tanto don Felipe, como doña Letizia, puedan experimentar en algún momento lo que se conoce como ‘síndrome de nido vacío’, que se produce en los núcleos familiares cuando los hijos comienzan a marcharse y que puede ser todo un reto para los padres.

El pasado año, la Reina Letizia tenía un compromiso de agenda el día después de su cumpleaños y don Felipe sorprendió al acompañarla, aunque su presencia no estaba anunciada. La Reina acudió con el Rey a un concierto para conmemorar el 50 aniversario de la investigación en cáncer de la AECC, en el que no dudaron en tocarle el Cumpleaños feliz. Esta vez, tal como aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, la Reina no tiene compromisos el día de su cumpleaños, sino que cierra su agenda el miércoles, asistiendo en Asturias al inicio del Curso de Formación Profesional. El que sí tiene actos hasta final de la semana es el monarca, con varias audiencias el jueves y otra el viernes, aunque con el fin de semana despejado, los Reyes tienen por delante una ocasión ideal para celebrar el cumpleaños de doña Letizia.

Los Reyes juntos en un acto oficial. / Gtres

Primera vez solos en dos décadas

En el caso de los Reyes, la ‘independencia’ de sus dos hijas llega en uno de sus mejores momentos, sobre todo para la Reina. Don Felipe tiene una alta carga de responsabilidades institucionales, más aún ahora que la situación política es complicada, pero doña Letizia, en los últimos tiempos ha conseguido reforzar su imagen y cada vez se la ve más cómoda en su posición.

La Reina ha dejado atrás los años en los que era foco constante de las críticas y aunque es cierto que se sigue hablando de manera constante de sus estilismos, por encima incluso de los temas importantes de su agenda, doña Letizia ha sabido darle la vuelta a esta cuestión y utiliza la moda para transmitir un mensaje. De esta manera, recurre a marcas poco conocidas, con mujeres al frente y una filosofía sostenible, a las que da visibilidad a través de su figura. Algo que también hacen sus hijas.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. / Gtres

Tras casi dos décadas como miembro de la Familia Real y a punto de que se cumplan diez años de reinado de don Felipe, la Reina Letizia llega a los 51 en un momento de exultante madurez. Está mejor que nunca a todos los niveles. Asentada en su papel, comprometida con sus diferentes causas y responsabilidades y sin manchas en su expediente. Ahora tiene por delante unos meses especialmente importantes para ella a nivel personal, pero también para la institución.

En octubre, la princesa Leonor alcanzará la mayoría de edad y jurará la Constitución, lo que ya le otorgará la capacidad ejecutiva para suceder a su padre. En noviembre se cumplen 20 años del anuncio del compromiso de los Reyes y ya de cara a la primavera-verano se celebra un doble aniversario. Por un lado, dos décadas de la boda que definió el destino de la Corona y diez años desde que Felipe VI asumió el difícil reto de que lograr «una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Habrá que esperar hasta entonces a ver si se lleva a cabo algún tipo de celebración especial y mientras tanto, solo queda desearle a doña Letizia un muy feliz cumpleaños.