La Reina Letizia refuerza su compromiso como embajadora especial de la FAO

La Reina Letizia vuelve a Roma pocos meses después de sus dos visitas consecutivas a la capital italiana con motivo del funeral del Papa Francisco y la posterior misa de inauguración del Pontificado de León XIV. Esta semana, la esposa del Rey Felipe VI viajará a la capital italiana para asistir a la ceremonia oficial del Día Mundial de la Alimentación que organiza la FAO, coincidiendo con su 80 aniversario.

La celebración del Día Mundial de la Alimentación tiene por objetivo hacer un llamamiento a la colaboración internacional para construir un futuro pacífico, sostenible, próspero y dotado de seguridad alimentaria. Un objetivo que solamente se puede conseguir con el trabajo en equipo entre gobiernos, organizaciones y diversos sectores para transformar los sistemas agroalimentarios y garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable. El tema de este año es «Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores».

La Reina Letizia en un acto en Roma. (Foto: Gtres)

El papel de la Reina Letizia en la FAO

No es la primera vez que doña Letizia asiste a un acto de estas características. La preocupación de la Reina por cuestiones relacionadas con la nutrición y la alimentación saludable es pública y notoria. De hecho, la esposa del Rey Felipe VI lleva más de una década ejerciendo como embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), institución que celebra su 80 aniversario.

Doña Letizia fue nombrada embajadora especial de la FAO para la nutrición en junio de 2015, hace ya 10 años. El acto de nombramiento tuvo lugar en la sede del organismo en Roma, donde se reconoció el compromiso de la Reina con la lucha contra la malnutrición y el hambre, así como su particular interés por la educación y la investigación en temas relacionados con la seguridad y la salud en el ámbito de la alimentación.

La Reina Letizia en un acto en Roma. (Foto: Gtres)

En su discurso, doña Letizia recalcó que vivimos en un mundo en el que se desperdician toneladas de alimentos mientras millones de personas pasan hambre e insistió en la necesidad de un esfuerzo colectivo para corregir la situación. La Reina ha sido la primera figura española en ostentar este cargo.

Desde entonces ha sido uno de los rostros más vinculados a la actividad de la organización y ha participado en numerosas conferencias y actos cuyo objetivo es acabar con el hambre en el mundo y promover hábitos de alimentación saludables y sostenibles.

Como embajadora de la FAO, la Reina ha desarrollado una intensa actividad a nivel internacional. Ha participado año tras año en el Día Mundial de la Alimentación, así como en muchas citas importantes relacionadas con la nutrición. Esta cuestión siempre ha ocupado un papel central en los viajes de cooperación que ha realizado a lo largo de los años y, además, ha intervenido en foros internacionales en los que ha dado visibilidad a esta gran preocupación que afecta a personas en todo el mundo.