Los Reyes han arrancado su agenda conjunta esta semana con un viaje exprés a Bélgica. Don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta Bruselas para hacer un recorrido por la exposición Luz y sombre: Goya y el realismo en España y participar en el acto inaugural de la feria Europalia 2025, dedicada a nuestro país.

Un viaje en el que han aprovechado para mantener un breve encuentro con los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde. Una reunión que se ha celebrado a media mañana en el Palacio Real de Bruselas y en la que ha quedado patente la buena sintonía entre Felipe y Matilde y Sus Majestades. No obstante, como era de esperar, han sido las dos reinas las que se han llevado todo el protagonismo.

Don Felipe y doña Letizia con los reyes de Bélgica. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Para esta ocasión, doña Letizia ha preferido no estrenar y ha rescatado un diseño de su fondo de armario. En concreto, un precioso vestido con falda plisada de Giorgio Armani que estrenó durante una visita a Londres en el año 2023, cuando asistió a un acto celebrado con motivo del Día Mundial de la Investigación del Cáncer.

Se trata de una pieza de una colección de 2019 del fallecido modista italiano, que la esposa de Felipe VI ha llevado en varias ocasiones. Quizás en esta ocasión ha querido rendirle un pequeño tributo al diseñador.

El modelo, de color azul con estampado floral en varios tonos, destaca por su elegancia y su versatilidad. La Reina lo ha combinado con unos zapatos de color burdeos y bolso a tono. Doña Letizia ha escogido unos zapatos destalonados de tacón cómodo de una de sus marcas de cabecera, Magrit, y una cartera de mano en el mismo tono y material, ante.

La Reina Letizia en Bruselas. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, además de su inseparable sortija de oro de la firma Coreterno, la Reina ha llevado unos pendientes con piedras de cuarzo de varios colores engastadas en plata bañada en oro. Doña Letizia ha apartado el cabello de la frente con una diadema.

Armani ha sido un diseñador clave en algunos momentos importantes de la vida de la Reina Letizia, como es el caso de su petición de mano en 2003. La entonces prometida de don Felipe confió en un precioso sastre de pantalón de la marca en esa jornada.

El guiño de la reina Matilde

Por su parte, la reina Matilde de Bélgica se ha decantado en esta ocasión por un vestido de un intenso color rojo, quizás como guiño a sus invitados. La reina ha elegido un vestido midi cruzado y con lazada a la cintura. Un modelo sencillo y elegante que ha combinado con complementos en color topo, zapatos de salón con tacón alto y bolso de mano. Matilde ha llevado el cabello recogido en un moño bajo y unos pendientes sencillos de diamantes y perlas.

Don Felipe y doña Letizia con los reyes de Bélgica. (Foto: Gtres)

Una semana especial

Esta semana es muy especial para los Reyes ya que, en apenas unos días, don Felipe y doña Letizia podrán reencontrarse con sus hijas. La Casa Real ya ha confirmado que la princesa Leonor y la infanta Sofía participarán el próximo fin de semana en los actos con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Va a ser la primera vez, además, que Sofía esté también en la recepción posterior al desfile militar.