La Reina Letizia se derrite con un cachorro en su visita a Rebollar

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han cerrado la semana de trabajo visitando este viernes las zonas de Extremadura más afectadas por los incendios que han asolado este verano. La localidad cacereña de Rebollar ha sido una de sus primeras paradas donde, una vez más, Sus Majestades se han dado un baño de masas a su llegada. Entre aplausos y ovaciones, el monarca y su mujer han vuelto a ser recibidos por los vecinos de la zona, los cuales se han mostrado muy ilusionados de contar con su presencia en estos complicados momentos.

Lejos de mostrarse distantes, los Reyes han sacado a relucir su faceta más cercana y han conversado con todos los asistentes, los cuales les han contado en primera persona la difícil situación por la que están atravesando a causa de los incendios.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en Rebollar, Extremadura. (Foto: Gtres)

Los progenitores de la heredera al trono han escuchado con paciencia y con una actitud distendida cada una de las historias, pero, además, como era de esperar, la Reina no ha podido evitar volverse a derretir con los más pequeños, aunque lo cierto es que en esta ocasión ha llamado la atención la gran devoción que ha sentido por un cachorro que tenía uno de los vecinos entre sus manos.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en Rebollar, Extremadura. (Foto: Gtres)

Aunque en las fotografías difundidas no se puede distinguir bien la raza de perro que es, doña Letizia no ha dudado en acariciar suavemente su cabeza. Un espontáneo gesto que la define como una animalista empedernida. De hecho, cabe destacar que la Familia Real española posee como mascota a un labrador de pelo oscuro. Su nombre es Jan y ha sido fotografiado junto a sus dueños en momentos tan especiales como las despedidas de la infanta Sofía y la princesa Leonor cuando pusieron rumbo a Gales a estudiar en el UWC Atlantic College.

La infanta Sofía antes de marcharse a Gales. (Foto: Casa Real)

Después de pasar por Rebollar, los Reyes se desplazarán hasta las localidades de Cabezabellosa en la Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla y Hervás en el Valle del Ambroz, donde también conocerán de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos, así como volverán a agradecer a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego que ha arrasado más de 17.335 hectáreas de la comunidad autónoma mencionada.

Así, Sus Majestades vuelven a posicionarse como dos figuras indispensables en medio de la crisis ambiental que han ocasionado los incendios en nuestro país, siguiendo muy de cerca su evolución. Una postura muy diferente a la que está mostrando Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, quien, lejos de sumarse a la comitiva real, ha decidido ampliar sus vacaciones de verano y programar una última escapada junto a su mujer, Begoña Gómez, a Andorra.