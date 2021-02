La pasada semana, en medio de la vorágine mediática por el nacimiento del primer hijo de la princesa Eugenia de York y el repentino ingreso en el hospital del duque de Edimburgo, la reina Isabel confirmaba lo que desde hace semanas era un secreto a voces: la salida definitiva de los duques de Sussex de “La Firma” como miembros senior al servicio de la Corona. En un comunicado emitido desde el palacio de Buckingham, Isabel II manifestaba que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, le habían mostrado su deseo de dejar de formar parte del entramado oficial de la Casa Real y continuar con su vida como personas privadas. Una decisión que implicaba la retirada de los patronazgos a ambos, así como los honores militares al príncipe Harry. Aún así, la monarca resaltaba que “el Duque y la Duquesa seguían siendo miembros muy queridos de la familia.

Una respuesta cordial ante una situación no exenta de polémica, sobre todo después de que algunos días antes del comunicado se hiciera público que la pareja tiene pensado conceder una entrevista en exclusiva a la presentadora Oprah Winfrey el próximo 7 de marzo. Una entrevista en la que Meghan será la gran protagonista, pero estará acompañada de Harry y en la que es previsible que hablen de aspectos sobre los que ahora no se han pronunciado públicamente, como su salida de la familia real.

Pese a que desde Buckingham no ha habido reacción alguna a los planes de los Sussex, lo cierto es que es más que probable que no estén muy conformes con que Harry y Meghan puedan hablar de asuntos que para “La Firma” se consideran privados. De la misma manera, fuentes cercanas a la Reina aseguraron hace algún tiempo que no estaba muy contenta con el camino que había tomado la pareja y sus acuerdos con corporaciones como Netflix y Spotify.

Aunque la reina Isabel nunca se pronunciará en público sobre lo que opina de la entrevista de los Sussex o de su actitud en líneas generales, lo cierto es que a veces las acciones dicen más que las palabras y esto es precisamente lo que ha ocurrido en esta ocasión. Tal como han confirmado fuentes oficiales, está previsto que la monarca se dirija a la Nación el mismo día en el que los Sussex concederán su entrevista. Lo hará en un discurso especial con motivo del Día de la Commonwealth, que será retransmitido en todos los países que forman parte de ella.

Por si esto no fuera suficiente, no será solo la reina Isabel quien participe en este evento, dado que las circunstancias actuales no permiten celebrar el Día de la Commonwealth como en anteriores ocasiones, sino que también pronunciarán unas palabras el príncipe Carlos y Camilla, así como los duques de Cambridge. No se sabe si Kate Middleton y el príncipe Guillermo aprovecharán la ocasión para que sus hijos también aparezcan en este importante día, como tampoco se han revelado aún los detalles de cómo está previsto que se grabe el mensaje, ya que, dada la situación, no es posible que se encuentre toda la familia en el mismo recinto.

Precisamente el Día de la Commonwealth del año pasado fue el último acto al que asistieron los duques de Sussex cuando ya habían manifestado su deseo de abandonar la familia real. Una celebración que tuvo lugar en la Abadía de Westminster y en la que ya se hicieron patentes las tensiones entre Harry y Meghan y el resto de la familia.