Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen tras anunciar su embarazo de la mano de Spotify

Los últimos días han sido ajetreados para Meghan Markle y el príncipe Harry. No solo porque han dado la gran noticia de que están esperando a su segundo hijo, un bebé que a todas luces nacerá en Estados Unidos, sino también porque se ha formalizado su salida de la Casa Real británica. Este pasado viernes, el palacio de Buckingham emitía un comunicado en el que anunciaba esta importante decisión después de que la pareja haya optado por no retomar sus labores institucionales.

«El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no retomarán su labor como miembros trabajadores de la familia real», empezaba el texto. “En conversaciones con el Duque, la Reina le ha manifestado por escrito que al dejar su labor como royal senior no es posible mantener algunos deberes y responsabilidades que van implícitos en una vida de servicio público. Por este motivo, los títulos militares honorarios y patronazgos concedidos por la Reina al Duque y a la Duquesa volverán a Su Majestad antes de ser redistribuidos entre otros miembros en activo de la familia. Pese a que estamos muy apesadumbrados por su decisión, el Duque y la Duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia».

La noticia acaparó centenas de titulares en el país natal del príncipe inglés, pero tanto él como su esposa han continuado con su vida, lo que este lunes se ha traducido en su esperada reaparición. Ha tenido lugar de manera virtual y ha estado enfocada en el evento Steam On de Spotify, que a día de hoy supone uno de sus principales ingresos. En él, han hablado sobre Archewell Audio, la productora que crearon a finales del año pasado y con la que crearán podcast para la plataforma musical.

Un vídeo de apenas 20 segundos que ha dado para mucho, en el que han hablado sobre cómo están utilizando este medio «para impulsar conversaciones poderosas que inspiren, desafíen y eduquen». «Creamos Archewell Audio para asegurarnos de poder elevar esas voces que tal vez no se escuchan y escuchar las historias de la gente», dice Markle, a lo que el nieto de Isabel II añade que «la mejor parte es que perteneces a una comunidad que puedes compartir y que te va a dar la seguridad para mostrar tus debilidades porque es un espacio seguro».

Un diálogo que pronuncian desde uno de los sofás de su mansión de Santa Bárbara, en California, y donde Meghan destaca por encima de su marido gracias a su look. Un vestido con el que no solo ha logrado ocultar su avanzado estado de gestación sino también por su precio, de 3.000 euros. Se trata de un vestido primaveral de Óscar de la Renta, concretamente de la colección Citrus. Fabricado en seda, la pieza tiene una base azulada sobre la que se sobreponen figuras de limones y hojas, que sobrepasan las líneas tradicionales de aportando un toque original. La ex actriz lo ha combinado con su reloj favorito, en Tank de Cartier, fabricado en oro amarillo, y la pulsera ‘Love’, de la misma firma. El toque de color estaba en su mano, donde destacaba un anillo de la canadiense Ecksand, decorado con un zafiro rosado y cuyo precio se estima en 1.200 euros.