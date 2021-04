Tras pasar varias semanas por un estado delicado de salud, Felipe de Edimburgo ha fallecido este viernes 9 de abril de 2021 a los 99 años. El marido de la reina Isabel II estuvo cerca de un mes ingresado en el Hospital Eduardo VII de Londres. Sin embargo, mejoró y fue dado de alta el pasado 16 de marzo. «Es con profundo pesar -lamenta el anuncio- que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor», se puede leer en el comunicado emitido por Buckingham a las 13:01 del viernes.

A través de las redes sociales oficiales, la Casa Real sueca ha hecho llegar sus condolencias tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que se puede leer:

«La reina y yo hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de su Alteza Real el duque de Edimburgo, quien ha sido un gran amigo de nuestra familia durante muchos años. Siempreserá una inspiración para todos. Damos nuestro más sincero pésame a Su Majestad la reina Isabel II, a la Familia Real y al pueblo de Reino Unido», ha dicho el escrito.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han querido homenajear al duque de Edimburgo a través de una fotografía en blanco y negro del marido de la reina Isabel II, donde han dado a conocer la triste pérdida.

«Su Majestad la Reina ha anunciado con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor. La Familia Real se une a la gente de todo el mundo en el duelo por su pérdida. Se harán más anuncios a su debido tiempo», dice el comunicado.

Por otro lado, las redes sociales de la Casa Real británica, también han querido tener unas palabras sobre el fallecimiento del duque de Edimburgo.

As per tradition, the announcement of Prince Philip’s death has been placed at the gates of Buckingham Palace. Due to the pandemic and current national lockdown, it will be removed shortly to avoid crowds gathering. https://t.co/I8oNrSCm0q

— Omid Scobie (@scobie) April 9, 2021