Quedan pocos días para la Coronación del rey Carlos III y, como es lógico, en el Reino Unido se ultiman los preparativos para esta celebración tan especial. Es la primera vez en más de 70 años que un monarca británico será coronado, en una ceremonia que, según ha trascendido, será inclusiva y solemne, más reducida que la de la Reina Isabel a mediados del siglo XX, acorde a los tiempos actuales.

Una celebración en la que el rey Carlos será el gran protagonista, pero no el único. Gran parte de la atención la acaparará su esposa, la reina consorte Camila Parker Bowles, pero también los príncipes de Gales y sus hijos, en especial, la princesa Catalina Middleton.

A lo largo de las últimas semanas se han ido conociendo muchos detalles relativos a la organización y el protocolo de la ceremonia en sí y los días posteriores de celebración. Sabemos que el rey Carlos será coronado con la Corona de San Eduardo, que ya ha sido puesta a punto para la ocasión y que se sentará sobre la silla que lleva usándose a tal efecto desde hace ya varios siglos. Asimismo, se espera que sostenga el Orbe y el Cetro y que porte después la Corona Imperial.

En lo que respecta a su esposa, es la primera vez desde Elizabeth Bowes-Lyon -abuela del actual monarca-, que una reina será coronada junto al jefe del Estado, ya que el príncipe Felipe no participó de esta manera en la Coronación de la Reina Isabel a mediados del siglo XX. Por eso, cabe esperar que Camila -de quién muchos nunca se imaginaron que llegaría a este punto- acapare gran parte del protagonismo. La esposa del soberano ha preferido evitar cualquier tipo de polémica y, por este motivo, no solo no ha mandado hacer una nueva corona para ella, sino que ha apostado por adaptar la de la Reina María -abuela de la Reina Isabel-, para evitar lucir el diamante Koh-i-Noor, incrustado en la actualidad en la Corona de la Reina Madre. Además, ha pedido colocar algunos de los Cullinan en recuerdo a la Reina Isabel.

Sin embargo, más allá de la Corona y otras joyas que pueda llevar la reina consorte, la princesa de Gales será el otro gran foco de atención de la Coronación. A día de hoy, parece que ninguna de las damas asistentes llevará tiara o diadema en la ceremonia de Coronación, sino que la celebración será bastante más discreta que cualquiera de las anteriores. Por este motivo, aunque cabe esperar que no falten las piezas importantes en memoria de la Reina Isabel -como broches, pendientes, gargantillas o pulseras-, es más que probable que no veamos a las royals ‘coronadas’, al menos, no en la ceremonia principal. No obstante, el día antes de Coronación, hay una recepción en Buckingham en la que el protocolo podría indicar lo contrario.

A la espera de que esto se confirme, lo cierto es que son muchas las posibilidades con las que la actual princesa de Gales cuenta para esta importante fecha y sería un gran paso si Middleton luciera alguna de las diademas más especiales de la Reina Isabel, al margen de otras joyas emblemáticas, sin quitar protagonismo a la esposa de Carlos de Inglaterra. Un equilibrio complicado que seguramente la princesa de Gales sabrá gestionar con maestría.

A día de hoy y, desde que entrara a formar parte de la Familia Real, Middleton ha podido lucir muchas piezas importantes del joyero royal pero, la realidad es que, en lo que se refiere a diademas, ha sido bastante comedida.

A la esposa del príncipe Guillermo la hemos visto con una discreta tiara de Cartier en su boda -y que, curiosamente, la princesa Margarita llevó en la Coronación de la Reina Isabel-, con la tiara Flor de Loto en dos ocasiones y con la diadema Lover’s Knot en la mayoría de actos oficiales que requerían este tipo de complemento. Esta joya, por cierto, guarda un vínculo especial con Diana de Gales, al igual que la gargantilla con esmeraldas que la primera esposa del rey Carlos llevó en alguna ocasión a modo de diadema y que su nuera ha lucido como collar.

Aunque son apenas tres las diademas que Middleton ha llevado hasta la fecha, la colección de los Windsor es ingente. Tanto que todavía hay piezas que no han sido vistas en público o de las que apenas se tiene constancia. Por ejemplo, Meghan Markle llevó en su boda una bandeau que había quedado en el olvido, mientras que Eugenia de York estrenó una impresionante diadema con esmeraldas nunca antes vista en público -y que daba una idea de los tesoros que ‘escondía’ la Reina Isabel-.

Sea como fuere y, a la espera de que se conozca el protocolo exacto tanto de la celebración como de los actos relacionados con este acontecimiento histórico, ya podemos pensar en qué diadema nos gustaría que llevara la princesa de Gales si finalmente se confirmara el uso de este tipo de piezas.

Más allá de las que ya se le han visto, la Coronación sería la ocasión perfecta para estrenar y, a día de hoy, la tiara Vladimir -con perlas, diamantes o esmeraldas-, suena como una de las predilectas, porque era una de las que más llevaba la Reina Isabel. La fringe de la Reina María -que la Reina Isabel prestó a Beatriz de York en su boda- podría ser otra bonita opción, o quizás la tiara de las Damas de Gran Bretaña e Irlanda, tan asociada a la abuela del príncipe Guillermo. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que, finalmente, Middleton apueste por la sobriedad y no lleve ningún tipo de diadema en un gesto de austeridad acorde con los nuevos tiempos. Sin duda, una decisión compleja que no solo depende de la Princesa, sino especialmente del monarca. Mientras tanto, repasamos en imágenes algunas de las tiaras más impresionantes del joyero de los Windsor y con las que nos encantaría ver, en alguna ocasión, a la princesa de Gales.