Recientemente se ha conocido que la princesa de Gales, Kate Middleton, es consumidora habitual de Marmite, una pasta comestible para untar elaborada exclusivamente con extracto de levadura, y que está considerada un alimento básico en el Reino Unido. Aunque Marmite es conocida por su fuerte sabor, y su capacidad de dividir opiniones -de hecho, es famosa por el lema Love it or hate it (Ámalo u ódialo, en inglés)-, la preferencia de la esposa del príncipe Guillermo ha atraído la curiosidad hacia este producto singular en otros países.

Rica en vitaminas B, especialmente B12, Marmite es conocida por su sabor umami, uno de los sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado; similar al de algunos productos fermentados, como la salsa de soja. En el Reino Unido, Marmite tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX y se ha consolidado como un producto icónico que muchos aman y muchos otros odian. Además de untarla y comerse como tal, Marmite también puede utilizarse como ingrediente en la cocina, pues es popular añadirlo en guisos, salsas, sopas y pasteles salados. De hecho, algunos chefs británicos lo emplean como un potenciador de sabor.

Kate Middleton comenzó a comer Marmite de manera habitual durante su etapa en la escuela en Marlborough College, en 1996. Allí, la princesa de Gales destacó, más allá de sus gustos culinarios, en deportes como el hockey, la natación y el tenis, actividades que la ayudaron a adaptarse ya hacerse de un lugar en la vida escolar. La experiencia en Marlborough College fue fundamental para su desarrollo y consolidación como una joven activa, extrovertida y comprometida, en propias palabras de los expertos. Unas cualidades que sigue mostrando en su papel como princesa de Gales y futura reina consorte del Reino Unido y de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones como esposa del príncipe Guillermo.

Sea como fuere, lo cierto es que el hecho de que Kate Middleton disfrute de este producto ha llamado la atención de aquellos que no están familiarizados con su sabor. La princesa es conocida por sus preferencias gastronómicas sencillas y saludables, lo que puede haber motivado a personas a probar Marmite, un alimento nutritivo y bajo en calorías. Esta revelación puede dar una imagen aún más cercana y accesible de la familia real, y refleja la relación cultural entre Marmite y el Reino Unido, donde es común disfrutarla en tostadas o como condimento en otros platos.

