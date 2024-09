La relación entre el príncipe Harry y su familia paterna lleva siendo tensa desde que los duques de Sussex anunciaron a principios de 2020 su intención de abandonar La Firma. Desde entonces la situación se ha ido complicando cada vez más, sobre todo, a raíz de las declaraciones de la pareja, que han puesto en el punto de mira la imagen de la institución. Pero Harry no está solo. La familia de su madre sigue siendo un apoyo para él y su mujer, de hecho Charles Spencer ha invitado a su sobrino a pasar la navidad en Althorp House, la casa familiar de los Spencer.

A pesar de que el rey Carlos III nunca le ha cerrado la puerta a su hijo menor, el caso del príncipe de Gales es diferente, porque no le perdona algunos de sus comentarios. Es más, en el funeral de su tío Robert Fellowes, que se celebró en agosto de 2024, ni siquiera se dirigieron la palabra.

El príncipe Harry durante un viaje a Londres. (Foto: Gtres).

Aunque el príncipe Harry visita el Reino Unido con relativa frecuencia debido a algunos compromisos, el contacto con miembros de su familia es prácticamente nulo. Su esposa, Meghan Markle, no ha vuelto a Londres desde el funeral de la Reina Isabel II, salvo para hacer una escala en el aeropuerto, y no tiene intención de regresar debido a que el duque de Sussex está muy preocupado por su seguridad. Harry perdió el juicio contra las autoridades por la protección policial continua y ha asegurado que no siente que su familia esté segura en el Reino Unido, a pesar de que, en sus viajes al país sí que se le asigna escolta puntual.

Con este escenario de fondo es poco probable que en el corto plazo se produzca alguna reunión familiar en la que participen los duques de Sussex y los Windsor. De hecho, no se sabe si el rey Carlos III llegó a invitar a la pareja a que pasara unos días en Balmoral el último verano, ni tampoco ha trascendido si tiene la intención de promover un acercamiento de cara a la Navidad. La Familia Real Británica se reúne en Sandringham en estas fechas.

El príncipe Harry con su tío Charles Spencer. (Foto: Gtres).

La otra opción de los Sussex

Sin embargo, a pesar de que es muy poco probable que veamos de nuevo al príncipe Harry y a su esposa acudiendo al servicio religioso navideño en Norfolk o disfrutando de las celebraciones familiares en la finca de Sandringham, a la pareja le ha surgido una alternativa para pasar estas fechas tan señaladas en un entorno que no le es ajeno al príncipe Harry.

Se trata de la impresionante propiedad en la que pasó gran parte de su infancia y juventud la princesa Diana de Gales, Althorp, donde se encuentra su tumba. El conde Spencer, con el que Harry mantiene una relación muy estrecha, ha revelado que ha invitado a los duques de Sussex a pasar la Navidad con su familia. Así lo han confirmado fuentes cercanas al hermano de la princesa Diana en declaraciones al diario Express. «Es muy pronto para saber si aceptarán o no, pero la invitación está hecha», ha dicho esta fuente.

El príncipe Harry y su esposa en Norfolk en 2017. (Foto: Gtres).

La misma fuente ha asegurado que, por ahora, no se tiene constancia de que el rey Carlos III haya invitado a Harry y a sus hijos a pasar la Navidad en Norfolk, pero eso no significa que no pueda hacerlo más adelante. No obstante, en caso de que el monarca decidiera invitar a su hijo menor, es poco probable que aceptara. De hecho, solamente hemos visto a Harry y a Meghan pasando la Navidad en Sandringham en dos ocasiones: el año antes de su boda y el mismo año que se casaron.

Para el príncipe Harry su tío Charles Spencer es una persona muy importante en su vida, al igual que sus tías maternas. Es más, algunos de ellos estuvieron acompañándole en el servicio religioso en la Catedral de San Pablo de Londres por el décimo aniversario de los Juegos Invictus.