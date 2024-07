Comer cada tres horas y beber leche de cabra: la dieta de Kalina de Bulgaria para su impactante físico

Fue hace escasas semanas, durante la repatriación del cuerpo de Fernando I de Bulgaria a Sofía después de su muerte hace 76 años, cuando la princesa Kalina de Bulgaria comenzó a copar titulares en la crónica social de nuestro país y en las redes sociales, por su sorprendente transformación física. Un cuerpo fibrado, sin una gota de grasa, que llevaría esculpiendo varios años y tras el cual estaría, además de sus entrenadores personales, una estricta dieta alimenticia. Ella misma lo cuenta en una entrevista que ha visto la luz este miércoles, 17 de julio.

Kalina de Bulgaria reconoce que no se esperaba el revuelo que ha causado su imagen en el acto antes citado pues, en sus propias palabras, «solo me puse un vestido sin mangas. En el siglo XXI, no debería llamar la atención la forma física de una mujer». No obstante, la princesa aplaude lo ocurrido siempre y cuando vaya a servir para que otras mujeres se animen y comiencen, como ella, a seguir los beneficios «del entrenamiento con cargas pesadas y de la vida saludable». «En el deporte y la salud la clave, como casi todo en la vida, es la constancia. Pero hay que hacerlo bien. Con un peso que cueste, pero de forma correcta y sin impulsos. En mi caso, las rutinas suelen rotar», explica.

La princesa Kalina de Bulgaria, en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuestión de hacer ejercicio, Kalina cuenta que los lunes y jueves dedica sus entrenamientos a trabajar las abdominales, piernas, el dorsal, los tríceps y el glúteo; mientras que el martes y viernes, además de repetir en lo que engloba al vientre, se centra en el pectoral, hombros, bíceps y glúteo. «Hago cuatro series de 12. Tiro 70 kilos de dorsal (jalón de espalda), 30 kilos de hombro (15 en cada mano) con mancuernas, y ‘curl’ de bíceps con 20 kilos», revela. Pero hay más. A lo anterior cabe sumar que, prácticamente a diario, la princesa sale a pasear por la mañana durante cuatro horas con su perro y, dos veces por semana, a correr durante 30 minutos. «También hago esquí, kitesurf y equitación».

Y no hay deporte que valga sin una buena alimentación. Kalina de Bulgaria ha explicado a ¡Hola! que come variado y en cantidades equilibradas -«no engorda lo que no te sirves en el plato»-, y que no abusa del azúcar ni de la sal. Además, la princesa no bebe alcohol. «Una buena alimentación, ocho horas de sueño y un buen entrenamiento son la clave para un estilo de vida sano y estar en forma. Comer poco cada tres horas, como los bebés, para tener los nutrientes necesarios, el metabolismo activo y no sentir ansiedad. Por la mañana, carbohidratos, un bol de arroz, patata cocida, pasta, cereales, fruta… Y después del almuerzo, ya solo proteína. Huevos cocidos, pescado o pollo a la plancha, y un vaso de leche de cabra», resume.

La princesa Kalina y Kitín Muñoz, en Rabat. (Foto: Gtres)

Kalina de Bulgaria ha conseguido ser la primera princesa admitida en el prestigioso Explorer’s Club de Nueva York. Está involucrada en el proyecto EC50, que fue creado para dar voz a exploradores, científicos, artistas y activistas pioneros. Asimismo, se conoce que en la actualidad está trabajando en un libro sobre su bisabuelo, Zar Fernando.