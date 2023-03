Los príncipes de Gales, señalados por protagonizar «peleas en las que se tiran cosas»

Si algo ha conseguido empañar considerablemente la próxima coronación del rey Carlos, son tanto la emisión del documental de Meghan Markle y el príncipe Enrique y la posterior publicación de las memorias de este último. Sin embargo, el resto de miembros del clan Windsor parecían haber formado un bloque imbatible y a prueba de críticas, probablemente sin llegar a imaginar que lo peor estaba por llegar. Y es que, ha sido hace tan solo unos días cuando ha salido a la luz el libro Juventud Dorada: una historia íntima del crecimiento de la Familia Real. Una obra escrita por Tom Quinn, ex miembro del personal del Palacio de Buckingham que promete dar mucho de qué hablar a raíz de su testimonio.

Tanto en su libro como en una reciente entrevista para Fox News, el autor no tuvo reparo en admitir que «no todo es dulzura» en el matrimonio de los príncipes de Gales, ya que «tienen terribles peleas en las que se arrojan cosas», culpando además a Catalina y a Guillermo de dar una apariencia de «personas muy tranquilas», aunque «no siempre es cierto». Unas durísimas acusaciones que sitúan en el ojo del huracán al hijo del monarca y a la nuera de éste, dejando entrever que, cuando se enfadan, hay una sucesión de gritos e insultos entre ellos: «Claro que en la intimidad Guillermo y Catalina, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas feas, pero Catalina es una apaciguadora instintiva y Guillermo siempre cede, ya que tiene sentimientos más que suficientes», confiesa el que fuera trabajador de la Familia Real británica.

Según este testigo, todo apunta a que la cuñada del príncipe Enrique es una persona muy pacífica cuando tiene un enfrentamiento con su marido. Sin embargo, el heredero al trono no sería tan tranquilo como ella, razón por la que Quinn le califica como «impulsivo»: «Vemos un ejemplo de eso en el libro de Enrique… Pero Catalina es muy sensata», puntualiza. Una actitud que habría llevado a la futura consorte a integrarse a la perfección dentro de los Windsor, haciendo caso omiso a las críticas y anteponiendo su saber estar por encima de todo: «Catalina nunca se quejó. No escribió cartas a la prensa ni llamó a los editores. No dijo nada».

Sea como fuere, lo que está claro, según este autor, es que los príncipes de Gales quieren hacer creer a todos los ciudadanos del Reino Unido y alrededores que son «la pareja perfecta que todos los demás deberían tratar de emular»: «Quieren ser vistos como una pareja normal con el mismo estrés de tener hijos, trabajar y todo lo demás que trae la vida», indica, desvelando además que Catalina Middleton es capaz de normalizar los malos días que en algún que otro momento ha tenido con su marido: «Como cualquier otra pareja, tenemos días en los que realmente nos enfadamos, o días en los que no nos hablamos», habría dicho ella misma.