La Familia Real británica reacciona al inminente estreno de la docuserie de los Sussex en Netflix

Tan solo quedan tres días para el flamante estreno de la docuserie de los duques de Sussex en Netflix, y sin embargo, ya está puesta toda la atención sobre ellos, y no es para menos. Era durante la pasada semana cuando salía a la luz un demoledor tráiler en el que incluso Meghan Markle aparecía llorando. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que hoy se emitiría un segundo avance de la grabación en cuestión, el cual no ha dejado a nadie indiferente ni mucho menos a la Familia Real británica, que también se habría pronunciado al respecto.

Dadas las críticas explícitas al clan Windsor, llevadas a cabo tanto por el príncipe Enrique como por su esposa y en las que reflejan que “se trata de odio y de raza”, dejando entrever que además los expertos que giran en torno a la Casa Real “filtraron y plantaron” historias sobre él y Meghan, señalando duramente la “jerarquía de la familia”. Por si fuera poco, el hijo menor de la princesa Diana también califica Buckingham Palace como un “juego sucio”, haciendo hincapié en el “dolor y sufrimiento de las mujeres que se casan en esta institución”, como por ejemplo su difunta madre. Unas durísimas declaraciones que no han pasado por alto sus familiares, ya que, según Daily Mail, todos ellos habrían “tratado de poner cara de valiente en los últimos días al insistir en que el documental no los ‘desviará del camino por tormentas del otro lado del Atlántico’”, ya que, supuestamente, tendrían la esperanza de que esta “tormenta de los Sussex” finalice por sí sola y que, tanto la docuserie como las memorias del príncipe Enrique no afecten al funcionamiento habitual de la monarquía en el Reino Unido.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event.

Volume I: December 8

Volume II: December 15 pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) December 5, 2022

No obstante, fuentes cercanas al Palacio de Buckingham han asegurado para el medio atado que hay muy presente en el ambiente una “frustración y agotamiento crecientes”, las cuales estarían propiciadas por las quejas de los duques de Sussex por el trato que habrían recibido. Algo que no parecen estar dispuestos a tolerar ni el padre ni el hermano del protagonista en cuestión, ya que The Sunday Express ha confirmado que “los altos cargos de la Casa Real han recibido instrucciones de vigilar la docuserie”, pudiendo así “refutar rápidamente cualquier afirmación dudosa” que se lleve a cabo mientras dure. Esto sería una “declaración de guerra” familiar en toda regla, motivo por el que todo apunta a que en la Familia Real ya están adoptando estrategias diversas para hacer frente a las polémicas que están por llegar cuando apenas han pasado tres meses de la muerte de la Reina Isabel.

Para saber cuál es el desenlace familiar de esta trama, hace falta esperar al próximo 8 de diciembre, el cual promete ser una jornada de lo más intensa para los duques de Sussex al poder abrir su corazón al máximo y como nunca antes, teniendo el hijo menor del Rey Carlos un fuerte miedo de que a su esposa le pasara lo mismo que a su madree, la cual falleció en París mientras huía de los paparazzi junto a su pareja, Dodi Al Fayed.