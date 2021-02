Han pasado apenas unos días desde que desde el palacio de Buckingham se confirmase definitivamente la salida de los duques de Sussex de la estructura de “La Firma” y Harry y Meghan parecen estar disfrutando de su nueva vida lejos de las obligaciones y compromisos de la Corte. Hace algunas semanas, el Duque participó en un especial junto a James Corden del que trascendieron algunas imágenes en las que se veía a Harry con el presentador en un autobús descubierto. Ahora por fin, el programa ha visto la luz y se han desvelado algunas de las cosas que el Príncipe comentó con el británico y que suponen un breve adelanto a la esperada entrevista que Harry y Meghan concederán el próximo 7 de marzo a Oprah Winfrey y que se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para la familia real.

Al principio del espacio, Corden recoge a Harry en el autobús y le pide que suba, no sin antes abonar la tarifa por el viaje. Algo a lo que el duque de Sussex responde que n o lleva efectivo y que es la primera vez que monta en un autobús de este tipo, ya que a su llegada a Los Ángeles no estaba permitido por los confinamientos. El presentador hace una ruta por algunos lugares emblemáticos de la ciudad, incluida la casa en la que se rodó la serie “El príncipe de Bel Air”, momento que aprovecha para llamar a Meghan e intentar convencerla de que es la residencia en la que tienen que vivir. En esa llamada, la Duquesa se refirió a su marido como “Has” y el presentador no dudó en preguntar si él también podía llamarlo así. “Tú no eres mi mujer”, bromeó Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Late Late Show (@latelateshow)

Sin embargo, uno de los momentos más importantes del programa ha sido cuando Harry ha revelado algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su hijo Archie y sobre su relación con la reina Isabel.

El Duque ha contado que Archie ha crecido mucho y ya habla bastante. Al parecer, la primera palabra que ha pronunciado es “cocodrilo”. Harry ha comentado que la reina Isabel les ha regalado una máquina para hacer gofres para el pequeño por Navidad: «mi abuela nos envió una gofrera, así que el desayuno ahora es un gofre de una mezcla orgánica que hace Meghan. Archie literalmente se despierta por la mañana y dice ‘gofre’», ha contado.

El Príncipe también se ha referido a su salida de la Casa Real: “fue dar un paso atrás en lugar de dimitir. Era un entorno muy difícil, como vio mucha gente. Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental. Era muy tóxico e hice lo que cualquier padre y esposo haría, quería sacar a mi familia de allí», ha comentado. El Duque asegura que mantiene una buena relación con su familia: “mis abuelos saben cómo usar el zoom, hemos hecho zoom varias veces, han visto a Archie corriendo». De lo que no se ha hablado es de la última respuesta por parte de la Reina ni del ingreso del duque de Edimburgo, ya que el programa se grabó con anterioridad.

Tras las recientes polémicas en torno a la serie “The Crown”, Corden no ha tenido reparos en preguntarle a Harry qué opina de la serie de Netflix con quien, por cierto, recientemente ha firmado un acuerdo de producción. “Es ficticia, pero está vagamente basada en la verdad. Por supuesto, no es estrictamente exacta, te da una idea aproximada de lo que es ese estilo de vida, de las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y de todo lo demás, y de lo que puede resultar de ello», ha recalcado. Eso sí, el Príncipe no tiene ningún problema en verla: “me siento mucho más cómodo con ‘The Crown’ que viendo las historias que se escriben sobre mi familia, mi esposa o yo mismo». Aunque todavía no se ha confirmado si la ficción llegará a abarcar la historia de Harry, él tiene claro quién le gustaría que le interpretara: Damian Lewis.

El Príncipe también ha contado cómo fueron sus comienzos con Meghan Markle: “en la segunda cita, estaba empezando a pensar que esto era muy especial. Congeniábamos el uno con el otro, nos sentíamos muy cómodos”, ha explicado. El duque de Sussex ha comentado los inconvenientes que supone salir con un miembro de la familia real: “salir conmigo, o con cualquier miembro de la familia real, supongo que es un poco al revés. Todas las citas se convierten en cenas o en ver la televisión o en charlar en casa. Y luego, una vez que te conviertes en pareja, te aventuras a salir a cenar, al cine y todo lo demás. En realidad, pasamos mucho tiempo los dos solos, en lugar de ir a casa de los amigos o salir a cenar, donde había otras distracciones. No había distracciones y eso fue genial, fue algo increíble. Pasamos de cero a 100 en los dos primeros meses», ha revelado.