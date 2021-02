No hay vuelta atrás para los duques de Sussex. Tras la reciente noticia de su próxima entrevista con Oprah Winfrey, se ha cerrado la puerta a toda posible negociación en lo que respecta a los títulos militares que el príncipe Harry aún mantenía -y que deseaba conservar casi a toda costa- , así como los patronazgos tanto suyos como de Meghan Markle.

Fuentes cercanas a la reina Isabel mantienen que ya no existe posibilidad de negociación, ya que Su Majestad está bastante descontenta con este último paso por parte de la pareja, que parece dispuesta incluso a hablar de algunos detalles de su salida de “La Firma”.

Estaba previsto que la pareja se reuniera con la reina Isabel cuando se cumpliera un año de su marcha, fecha que se encuentra ya muy próxima – su último acto con el resto de los Windsor fue el Día de la Commonwealth –, pero las circunstancias sanitarias actuales hacen poco probables los viajes. Se ha hablado de que Harry podría volver al Reino Unido de cara a la primavera, con motivo no solo del cumpleaños de la reina Isabel, sino también por el del duque de Edimburgo, que celebrará cien años de vida de manera privada, según sus deseos. Sin embargo, las últimas noticias en torno al estado de salud del consorte han despertado todas las alarmas. Sería una buena oportunidad para que el duque de Sussex regresara, y lo hiciera, siempre que fuera posible, en compañía de Meghan Markle y de Archie, a quien la reina Isabel y el príncipe Felipe apenas han tenido la oportunidad de conocer.

Aunque cuando confirmaron su salida de “La Firma” se acordó que la pareja tendría un plazo de doce meses para replantearse su decisión, parece que tiene muy claro su nuevo destino y no tiene intención alguna de cambiar de opinión. No obstante, al príncipe Harry le preocupaba mucho todo lo relativo a su carrera militar, una de las facetas de su vida con las que está especialmente vinculado. Tanto es así que hace unos meses emprendió una demanda contra un periódico que había publicado una información en la que se aseguraba que había dejado de mantener contacto con los Royal Marines. Demanda que, por cierto, el Duque ganó.

Si bien desde Buckingham no se han pronunciado en torno a la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, no es ningún secreto que desde hace meses el malestar en Windsor por las actitudes de los Sussex es creciente. Sus acuerdos con Netflix y Spotify, sus ‘posiciamientos políticos’, o su forma de anunciar el segundo embarazo de la exactriz van en contra con los protocolos que rigen la Corte. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando la ‘ruptura’ ha sido más evidente.

En la primavera de 2020 se acordó que Harry conservaría el rango de comandante y los rangos honoríficos de teniente comandante y jefe de escuadrón, pero no podría utilizar sus nombramientos militares oficiales, ya que están en manos de la soberana. No obstante, se precisó que la Reina no haría nuevos nombramientos para cubrir estas funciones antes de que finalizara la revisión de doce meses. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos, parece que Su Majestad tiene la intención de dar un golpe en la mesa.

Según confirma “The Times”, el duque de Sussex se encuentra muy afectado porque no le va a quedar otro remedio que renunciar a los títulos una vez acabe el período de revisión. Títulos como el de capitán general de los Royal Marines, comandante aéreo honorario de la RAF, y de comodoro jefe, de la Royal Navy.

Pero esto no es lo único a lo que tendrá que decir adiós. La pareja tendrá que renunciar a todos los patrocinios reales, a los que en un principio se aferraban a pesar de no seguir en activo. Patrocinios como el de la Unión de Fútbol de Rugby, la Liga de Fútbol de Rugby y el Maratón de Londres para Harry o el del Teatro Nacional -heredado directamente de la Reina-, para Meghan. En las próximas semanas habrá un comunicado que confirme esta nueva situación.