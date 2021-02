Zara está arrasando con su nueva colección. Hace unos días os enseñábamos nuestros vestidos favoritos para la temporada de primavera-verano. También María Pombo caía rendida a una de las prendas de la misma esta misma semana, una sudadera muy ‘comfy’ de corte ‘oversize’ y el estampado de la carita sonriente de los emojis. No es la única VIP que apuesta por las tendencias de la firma líder de Inditex. En nuestro país, la reina Letizia es una de las que de cuando en vez se deja ver con algún look de la casa textil dirigida por Amancio Ortega.

En lo que no habíamos caído hasta el momento es que detrás de las líneas maestras de las flamantes propuestas de Zara podría haber una fuente de inspiración royal. Y es que hemos encontrado un vestido que se asemeja mucho a una creación que lució la Reina hace algunos meses durante sus vacaciones en Palma de Mallorca.

Este vestido midi de cuello redondo y manga sisa amplia, con cintura elástica y ajustable con cordones pertenece a la colección primavera-verano de Zara y nada más verlo nos ha recordado inevitablemente al que doña Letizia llevó en agosto de 2019 durante la Regata de Vela 38º Copa del Rey MAPFRE celebrada en la costa balear.

Aquel día, la asturiana utilizó una de sus elecciones infalibles de estilo para verano: un vestido con lazada en la cintura, falda evasé y firmado por Adolfo Domínguez, uno de sus diseñadores de cabecera. En su día, esta prenda tuvo una rebaja y pasó a costar 74 euros de los 168 originales. Como es habitual siempre que la Reina se pone algo, la pieza fue todo un éxito de ventas. Con esta comparativa no decimos que el vestido sea un calco sino que en sus líneas evoca cierta inspiración y asemejo con la nueva colección de Zara.

Zara y la inspiración con Meghan Markle

Dejamos España para ver cómo la figura de la duquesa de Sussex también podría haber influenciado a los directores creativos de la marca dirigida por Amancio Ortega.

Atentas a este vestido con manga fruncida, cierre en espalda y corte midi porque nos recuerda parcialmente a uno que llevó la mismísima Meghan Markle durante uno de sus últimos actos con el príncipe Harry antes de dejar de formar parte de la Familia Real Británica. ¿Os acordáis?

Guardan varias semejanzas y deja claro que Meghan Markle siempre va vestida con las últimas tendencias. Desde hace años está considera un icono de moda sin discusión. Desde que se produjo el ‘Megxit’, su armario ha dado un giro de 180 grados. Ahora la duquesa se siente más libre para ponerse escotes, pintarse las uñas, usar vaqueros, acortar sus faldas y demás elecciones de estilo que el férreo protocolo de la Casa Real Británica desaconsejaba.

No es la primera vez que Zara ‘clona’ un look de la esposa del príncipe Harry. Durante la pasada final femenina del US Open de tenis, Meghan luci´p un vestido vaquero firmado por J. Crew que causó gran sensación y que Zara no dudó en versionar más tarde en clave ‘low cost’. Era este.