Inesperada aparición del príncipe Enrique en Londres. El duque de Sussex ha sido visto este lunes por la mañana en la capital británica, a las puertas del Tribunal Superior, donde han dado comienzo los procesos legales relacionados con su demanda por privacidad. Una demanda en la que tanto el hijo menor del rey Carlos como otras personas han interpuesto en contra de Associated Newspapers Ltd (ANL), editores de periódicos como Daily Mail y Mail on Sunday. Además del duque de Sussex, también el cantante Elton John y las actrices Sadie Frost y Liz Hurley se encuentran entre las personas que han demandado a la corporación por presunta recopilación ilegal de información.

El príncipe Enrique ha llegado al tribunal a primera hora de la mañana. Lo ha hecho solo, pero flanqueado por su equipo de seguridad privada, ya que no cuenta con personal oficial desde que no es miembro de ‘La Firma’. En más de una ocasión, el hijo menor de Carlos de Inglaterra ha expresado su preocupación por este tema, no solo por él, sino también por su mujer y sus hijos, que no tienen acceso a seguridad institucional en sus posibles viajes a Reino Unido, más allá de cuando se encuentren con otro miembro senior de la Familia Real o en un entorno protegido.

A su llegada, Enrique, vestido con traje y abrigo, ha preferido no pararse a contestar a los periodistas que esperaban a las puertas del tribunal, sino que se ha limitado a dar los buenos días y a avanzar con rapidez. De hecho, incluso ha chocado con un fotógrafo, aunque no ha habido ningún incidente.

Es la primera vez que el duque de Sussex viaja a Londres desde que asistió a los funerales de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre y pocas semanas después de que saliera a la venta su libro autobiográfico, en el que lanza durísimas acusaciones contra varios miembros de la Familia Real, en especial, su hermano, el actual príncipe de Gales y la reina consorte, Camila Parker-Bowles.

Por el momento no se sabe cuánto tiempo va a permanecer el príncipe Enrique en Londres y dónde tiene intención de quedarse si es que va a estar varios días. No hay que olvidar que los duques de Sussex han sido informados de que tienen que desalojar la que hasta ahora ha sido su residencia en Windsor, Frogmore Cottage. Quizás Enrique aproveche este viaje para ultimar algunos detalles de este desalojo.

Asimismo, curiosamente, la visita de Enrique debería haber coincidido en el tiempo con un viaje de Estado de su padre a Francia, que finalmente ha sido cancelado. No se sabe si el duque de Sussex se reunirá con alguno de los miembros de su familia, ya que las relaciones atraviesan un momento bastante tenso. Tanto es así que, a pocas semanas de la Coronación, aún se desconoce si Enrique y Meghan estarán presentes en este acontecimiento histórico.