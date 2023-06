Parecerse a alguien conocido puede llegar a ser algo muy lucrativo. Y si no, que se lo digan a Rhys Whittock. Este británico de 39 años es el doble oficial del príncipe Enrique desde 2017 pero, aunque en su momento pensó que la salida del duque de Sussex de la estructura de La Firma le podría pasar factura -para mal-, lo cierto es que ha sido todo lo contrario. Tal como ha contado él mismo en unas declaraciones al tabloide británico Daily Mail, el negocio está de nuevo en auge.

El actor ha reconocido que cuando ocurrió toda la polémica de la salida de los Sussex de la Familia Real, tenía miedo de quedarse sin trabajo, pero la realidad es que ha ocurrido todo lo contrario. Es más, hay veces que llega a facturar hasta cuatro cifras por día, especialmente en los últimos tiempos, a raíz de la reciente vuelta del príncipe Enrique a Londres, el juicio contra los medios y también la publicación de sus memorias.

Estaba un poco preocupado de que mi trabajo se hubiera acabado, pero la realidad ha sido muy diferente, ha dicho el actor, que ha asegurado que la presencia pública y el interés por la figura del príncipe Enrique sigue siendo constante. Una buena noticia para el doble que, antes de fichar oficialmente por la agencia en la que está trabajando, pasó varios años intentando conseguir que le reconocieran como el doble del hijo menor del actual monarca.

Desde que fichara por la agencia de representación, su vida ha cambiado radicalmente. El intérprete ha viajado por todo el mundo, ha participado en anuncios de televisión, en funciones privadas y, más recientemente, en las recreaciones de GB News de las apariciones del duque de Sussex en los tribunales.

Más allá de su parecido físico, lo cierto es que Rhys se considera un fanático de la realeza, por lo que realizar este trabajo es algo con lo que está muy satisfecho. Aunque todavía no ha podido conocer al príncipe Enrique en persona, confía en que en algún momento en los próximos años pueda tener un encuentro con él y comentar sus impresiones: «Siempre he sido un gran admirador de la familia real. Este es el mejor trabajo del mundo», ha dicho el actor, que desde su adolescencia ha seguido los temas relacionados con ‘La Firma’.

Rhys lleva años pareciéndose al duque de Sussex, aunque no fue hasta 2018 cuando tuvo su primera oportunidad oficial para ponerse en la piel del príncipe Enrique, justo antes de su enlace con la norteamericana Meghan Markle. A partir de ese momento, la situación no ha hecho más que mejorar y cada vez ha tenido más trabajo. «Soy un año mayor que Enrique y de hecho, le digo a la gente que él es mi doble porque yo nací antes. Me encanta el trabajo, soy muy afortunado de parecer uno de los hombres de los que más se habla en el mundo», ha comentado.