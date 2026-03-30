Preocupación en Noruega por la hospitalización de la hermana del rey Harald

No son buenos tiempos para la familia real de Noruega. A la delicada situación de la princesa Mette-Marit se suma ahora una nueva preocupación para el rey Harald. Según se ha informado, la hermana del monarca, la princesa Astrid, ha tenido que ser ingresada en el Hospital Nacional ubicado en Oslo.

La tía del príncipe Haakon fue hospitalizada para estar bajo supervisión médica y hasta la clínica se han trasladado tanto el rey como la reina Sonia. Ambos están muy pendientes de su evolución, aunque, de momento, la casa real no ha hecho declaraciones sobre su estado.

Aunque ha sido ahora cuando se ha sabido que la princesa permanece hospitalizada, lo cierto es que desde hace varias semanas se rumoreaba que la hermana del monarca no estaba del todo bien. Astrid se ha ausentado de algunas citas importantes, incluida la reciente visita de Estado de los reyes de Bélgica a Oslo. Una visita en la que tampoco participó plenamente la princesa Mette-Marit debido a la enfermedad que padece.

La princesa Astrid en una salida. (Foto: Gtres)

La ausencia de la hermana del rey Harald en los actos con motivo del viaje de los reyes Felipe y Matilde se justificó alegando que sufría una indisposición. Un detalle que no llamó en exceso la atención si se tiene en cuenta que hace pocas semanas cumplió 94 años y, por tanto, su estado general es relativamente delicado. Sin embargo, aunque la casa real se limitó a decir en principio que solamente estaba indispuesta, ahora medios noruegos han confirmado que la princesa tuvo que ser ingresada.

A raíz de esta información, desde el departamento de prensa se han pronunciado y han asegurado que la hermana del rey Harald ha contraído neumonía, pero se encuentra bien. Es más, se espera que pueda volver pronto a casa y continuar ahí su recuperación.

Al igual que le ocurre al rey Harald o a la esposa del príncipe Haakon, la salud de la princesa Astrid es delicada. De hecho, la princesa ha sido ingresada después de un periodo de enfermedad delicado. Astrid tiene problemas de movilidad que han provocado que necesite tratamiento continuado e incluso una silla de ruedas.

La princesa Astrid en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La única hermana viva del rey

La princesa Astrid es la única hermana superviviente del Rey Harald y hasta hace no mucho seguía manteniendo una agenda relativamente activa. La princesa ha sido una figura clave para la monarquía en Noruega durante las últimas décadas, no solamente durante el reinado de Harald, sino también en el de su padre.

Como el rey Olav era viudo y su hermana mayor, Ragnhild, vivía en Brasil con su marido, Astrid ejerció durante un tiempo como primera dama del país y acompañaba a su padre a todos los actos importantes. Un rol que pasó a Sonia tras la boda con Harald. Sin embargo, Astrid siempre ha sido un apoyo esencial para el monarca.

Un momento de tensiones

La enfermedad de la princesa Astrid se suma a la lista de preocupaciones que arrastra la familia real de Noruega. Por un lado, la complicada situación de la princesa Mette-Marit por su estado de salud, el caso de Marius Borg y su vinculación con Epstein. Por otro, la reciente infección del propio Harald que, a pesar de su avanzada edad, se resiste a ceder el trono en el peor momento de la historia de la monarquía noruega.