Si usted quiere cruzarse con la familia real española en verano, nada mejor que ir a Mallorca. Si le van los enfant terribles del gotha, pues entonces mejor Ibiza. Sin embargo, si quiere encontrarse en la pescadería con Sarah Fergusson, Melides es su mejor opción. El secreto mejor guardado del Atlántico se encuentra en la costa alentejana, en Portugal, a tan solo 25 minutos de Comporta. Aunque menos conocida que esta última, que en los últimos años ha ganado popularidad por culpa de famosos poco discretos como Madonna, Melides está aun por explorar por explotar, siendo solo algunos privilegiados los que lo han descubierto. Lo que pocos saben, es que este pequeño pueblo de pescadores se ha convertido en el segundo local de veraneo favorito de los Windsor y la culpa la tienen George Clooney y la princesa Eugenia de York. LOOK le da todos los detalles.

Sarah Ferguson, en un evento. (Foto: Gtres)

2022 fue un año de cambios para la hija de los duques de York. La princesa se quedó embarazada de su segundo hijo y anunció que se iba a vivir a Portugal. El motivo no era otro que el trabajo. Su marido, Jack Brooksbank, se puso al frente de un fondo de inversión propietario de unos terrenos en Melides, una zona costera a tan solo 1h y 25 minutos de Lisboa. La urbanización se llama Costa Terra, pertenece al segmento del gran lujo y entre los socios de la misma se encuentra el actor George Clooney. La mismisima Sharon Stone se está construyendo allí una casa y juntos pretenden hacer de Melides la meca discreta del verano chic y despreocupado. La vida de los York es muy discreta en la localidad lusitana, pero hay cosas que no se pueden esconder. Cuando se tiene una madre pelirroja, duquesa y mundialmente conocida, es tarea casi imposible no ser vista.

Sarah Ferguson: sardinas y vino verde

La madre de Eugenia, Sarah Ferguson, y su exmarido, el príncipe Andrés, visitan al matrimonio y a sus nietos con mucha asiduidad. Lo mismo pasa con la princesa Beatriz, su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, y su hija Sienna. A poco menos de una hora se encuentra el aeropuerto de Beja, bastante más discreto que el de Lisboa. Hasta allí viajan los royals y las celebrities que buscan la tranquilidad y discreción que requiere la zona. Fuentes de toda solvencia cuentan a este digital que la cuñada de Diana de Gales es la más natural de la familia, hasta tal punto que ella misma va a comprar a la pescadería del pueblo como una vecina más. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15) Recientemente, más precisamente en el mes de junio, Sarah fue vista junto a sus hijas y sus nietos comiendo en un restaurante de playa. La noticia fue avanzada por el programa de crónica social V+FAMA de la cadena portuguesa V+ TVI. ¿El manjar? Sardinas al carbón y vino verde a presión: «Sardinas y vino verde. Con desparpajo, en mesa de mantel de papel, la duquesa de York y sus hijas se metieron a los lugareños en el bolsillo por su naturalidad. Sarah insistió en pagar de su bolsillo la comida, cosa que hizo aunque la dueña del restaurante quiso invitarlas», dijeron en el programa. Toda una princesa de andar por casa. Harry y Meghan, así como Zara Philips, también les han visitado. El viaje de los Sussex en septiembre pasado fue la comidilla del final del verano en Portugal.

Christian Loubutin, el descubridor

Sin embargo, quien descubrió Melides no fueron los Windsor. Al Cesar lo que es del Cesar. Christian Loubutin, uno de los zapateros más famosos del mundo descubrió la localidad alentejana a finales de los 80. Por aquel entonces no pasaba de una aldea de pescadores, perdida en la región más extensa del país vecino, donde no había mucho más que un mini mercado y unos cuantos chiringuitos de playa. El diseñador compró varias propiedades que ha ido convirtiendo en residencias privadas o en hoteles boutique, como es el caso de Vermelho Hotel (rojo en español), una casona con apenas 5 suites disponibles para el público donde ya han pernoctado Carolina de Mónaco- gran amiga del artesano- o Janet Jackson. Melides es sin duda el secreto mejor guardado de los royals británicos que lo han convertido en su nuevo Balmoral.