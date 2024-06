Los emperadores de Japón, Naruhito y Masako celebran este 9 de junio 31 años de matrimonio y lo hacen a las puertas de un nuevo e importante viaje internacional. Esta misma semana, el Palacio de Buckingham ha anunciado los detalles del primer viaje de Estado en el que el rey Carlos III ejercerá de anfitrión desde que se confirmara su regreso a la agenda pública, tras varias semanas alejado del foco mediático a consecuencia de su tratamiento para el cáncer.

Será a finales del mes de junio, en concreto, desde el 25 hasta el 28 de junio cuando Naruhito y Masako sean recibidos por los reyes Carlos III y Camila y por el príncipe de Gales, Guillermo, ya que Kate Middleton continúa centrada en su tratamiento. No obstante, los emperadores llegarán unos días antes al Reino Unido, en los que estarán concentrados en compromisos privados.

Los emperadores de Japón, Naruhito y Masako. (Foto: Gtres)

31 años de matrimonio, un lustro en el trono

Por el momento, no se ha confirmado cómo tiene pensado la Casa Imperial celebrar este 31 aniversario de boda, que se cumple justo cinco años después de la entronización de Naruhito de Japón en 2019, una de las ceremonias más importantes de la esfera royal de los últimos años. Pero lo que es un hecho es que la historia de amor de Naruhito y Masako tiene como protagonista indirecta a la infanta Elena.

La duquesa de Lugo jugó, en cierta medida, un papel estratégico en el romance de los actuales emperadores de Japón. En el año 1986, la Casa de S.M. el Rey anunció un viaje privado de la Infanta Elena al país del Sol Naciente. Un viaje de seis días de duración, con una agenda no muy extensa, en la que destacaba la inauguración de una exposición dedicada a El Greco y una recepción organizada por el emperador Hirohito, abuelo de Naruhito. En esta cita, además, estaba previsto que la hermana de Felipe VI disfrutara de la tradicional ceremonia del té.

Naruhito y Masako, juntos en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Sin embargo, este compromiso se aprovechó para invitar a un grupo de unas 30 mujeres escogidas de manera cuidadosa, para que el príncipe Naruhito pudiera conocer chicas solteras y, quién sabe, si encontrar una candidata a futura emperatriz. Entre ellas estaba Masako, aunque su nombre no estaba incluido en la lista inicial. La actual emperatriz acababa de regresar de Estados Unidos y estaba volcada en sus estudios.

Según trascendió, Naruhito quedó absolutamente prendado de ella, pero la situación se complicó porque Masako no era una candidata ideal. Por un lado, no contaba con la formación 100% japonesa que se esperaba en una futura emperatriz, era plebeya y su abuelo había estado implicado en un escándalo medioambiental. Sin embargo, para Naruhito no fueron motivos suficientes.

El emperador Naruhito, en un acto oficial con su esposa. (Foto: Gtres)

Al principio, Masako no quiso seguir adelante con un posible romance, en especial, porque se convirtió en foco de interés de los medios y, tal fue la presión que se marchó a Oxford y rechazó al príncipe. Sin embargo, al final, el Gobierno pidió a la prensa que rebajase la presión y, tras una especie de ‘apagón’ de un año, Naruhito y Masako retomaron su romance. El príncipe prometió protegerla durante toda su vida y el compromiso se celebró en abril de 1993.

La ceremonia de compromiso, Nosai-no-Gi tuvo lugar en casa de los padres de Masako, donde se entregó a la novia regalos como seis botellas de sake, pescado y cinco rollos de seda. La boda tendría lugar en el mes de junio, el día 9, en una ceremonia por el rito sintoísta que duró tres días. Masako llevó un kimono de seda tradicional de doce capas, pero antes participó en el tradicional rito de purificación. También lució un vestido en tono marfil, que completó con una impresionante tiara de diamantes. Han pasado ya 31 años desde entonces.