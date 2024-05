La infanta Elena vuelve esta semana a la agenda de la Casa Real y lo hace para representar a la Corona en dos citas muy especiales. Tal como ha confirmado el Palacio de la Zarzuela que, cada viernes, hace pública la lista de compromisos prevista para los miembros de la Familia Real para los próximos días, la hermana del Rey Felipe VI será la encargada de representar a la institución en dos actos. Dos citas en las que, por una parte, tiene mucho sentido que sea ella la que ejerza este papel.

La duquesa de Lugo estará el jueves 6 en la entrega de los Premios de la XXXIII edición del ‘Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares’ de Patrimonio Nacional. Un compromiso que este año cambia de escenario ya que, hasta ahora, siempre se había celebrado en el Palacio de El Pardo, pero pasa a la Galería de las Colecciones Reales, inaugurada por los Reyes el pasado año. La infanta Elena siempre es la encargada de presidir la entrega de estos galardones, por lo que la única novedad es el cambio de escenario.

La infanta Elena, en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no va a ser la única cita a la que asista la hermana del Rey Felipe VI. Tal como aparece en la agenda oficial, doña Elena estará, el domingo, en la Plaza de toros de Las Ventas, para presidir la Corrida de La Beneficencia. Aunque no resulta extraño que sea la duquesa de Lugo la que presida este compromiso, lo cierto es que, en los últimos años, ha sido el Rey Felipe VI el responsable de presidir esta cita taurina. Por el momento, no se conocen los motivos que han provocado este cambio. Lo que sí se sabe es que, días antes, el 5 de junio, el Rey Felipe VI estará en Las Ventas para la tradicional Corrida de la Asociación de la Prensa.

La Infanta Elena en una salida privada. (Foto: Gtres)

La agenda de la Reina Sofía

La infanta Elena no es la única que tiene unos días intensos por delante. También la Reina Sofía tiene al menos un compromiso esta semana, al que se pueden sumar otros en el marco de las actividades de la Fundación Reina Sofía. La madre de Felipe VI estará el sábado en Granada, donde va a presidir la gala de ballet del Festival de Granada con el Ballet Nacional de España, que se celebrará en el Teatro del Generalife de la Alhambra.

La Reina Letizia, viaje de cooperación

Por su parte, la Reina Letizia tiene un viaje de cooperación a Guatemala, desde el martes 4 al viernes día 7, que concentrará su actividad durante toda la semana. En cuanto al Rey Felipe VI, además de acudir a la Corrida de la Asociación de la Prensa, estará en la entrega de las Becas de La Caixa, en una reunión del Real Instituto Elcano y varias entregas de premios, entre otras cosas. Una semana muy intensa previa a los días en los que se cumplen 10 años de su reinado.