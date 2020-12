Pablo Urdangarin estalla ante las preguntas sobre el rey Juan Carlos

No son buenos momentos para la Familia Real. A la complicada situación a la que se enfrenta el país entero por la crisis del coronavirus, los Borbones viven su propia crisis interna a raíz de la situación del rey don Juan Carlos, que el pasado mes de agosto abandonaba el país destino a Abu Dabi de donde dicen que quiere regresar para pasar las fiestas navideñas en familia. Una información que, por ahora no ha podido confirmarse dadas las complejas circunstancias que rodean su posible regreso. Por un lado, se encuentra el escándalo de las ‘tarjetas black’ que ha puesto en el punto de mira a algunos de sus familiares -sobre todo a Froilán y Victoria Federica- y aunque el padre de Felipe VI haya regularizado ya parte de sus cuentas con Hacienda, lo cierto es que la investigación aún no está cerrada.

En esta circunstancia, la tensión de cara a los miembros de la familia va in crescendo. Hace unos días fue la hija de la infanta Elena la que fue increpada por las calles de Madrid a gritos de “ladrona” y, al parecer, ahora ha sido el hijo mediano de la infanta Cristina quien no se ha tomado bien las preguntas de la prensa.

El joven lleva instalado varios meses en Barcelona después de pasar un tiempo en Alemania y Francia y es el único que sigue los pasos de su padre en el ámbito del deporte. Tal como se ha publicado, Pablo estalló contra un reportero cuando le preguntaron por su abuelo. Aunque en un primer momento el nieto de don Juan Carlos se tapó la cara y murmuró “que no, que no, no voy a responder a nada”, tal fue la insistencia del periodista que finalmente respondió: “déjame en paz, pesado”.

Pablo no solo contestó así al reportero, sino que aceleró el paso para intentar dejarlo atrás. El hijo de la infanta Cristina no quiso responder a las pregustas sobre su abuelo, sobre su padre ni sobre la fiesta por su veinte cumpleaños de la que disfrutó hace unos días en el Palacio de la Zarzuela y sobre la que se ha cuestionado si cumplió con las medidas de seguridad dadas las horas en las que viajó de Barcelona a Madrid. Y es que, a pesar de que la Ciudad Condal estaba sometida a un cierre perimetral por la crisis sanitaria y de Madrid también permanecía cerrada en el puente de la Constitución y la Inmaculada, a las 19:00 horas de la tarde del pasado 4 de diciembre, el hijo de doña Cristina fue visto en la estación de Sants cogiendo un tren dirección a la capital, según reveló “Vanitatis”. En todo momento, Pablo estuvo solo y llevó la mascarilla reglamentaria.

Este ha sido un cumpleaños triste para Pablo, no solo por la complicada situación general, sino por la particular de su familia. Además del ‘exilio’ de su abuelo, su padre aún no disfruta del tercer grado, de manera que no puede verle en su nueva etapa en el equipo en el que él tanto tiempo estuvo jugando.

No ha sido Pablo el único que ha tenido algún ‘roce’ estos días. Mientras que Froilán, que solía ser el más polémico de los primos, se ha mantenido muy sereno ante la difícil circunstancia, su hermana, Victoria Federica, ha protagonizado un altercado durante una de sus salidas en Madrid. La hija de la infanta Elena ha sido increpada por un grupo de personas, a la voz de “ladrona, devuelve la pasta”, pero ella se mantuvo al margen y prefirió no hacer comentarios al respecto.