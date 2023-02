Tras la muerte de Constantino de Grecia, último Rey de los Griegos, su hijo mayor, el príncipe Pablo, se ha convertido en el jefe de la Casa Real de Grecia. El primo de Felipe VI no ostentará el título de rey, dado que la monarquía fue hace décadas abolida en el país heleno, pero sí ejercerá las funciones de cabeza de la familia.

Cuando se han cumplido ya cuarenta días del fallecimiento de Constantino, el príncipe Pablo, acompañado de su mujer, la princesa Marie Chantal, y de su hijo mayor y heredero, el príncipe Constantino, ha concedido una entrevista a la prestigiosa revista francesa Point de Vue. Se trata de la primera entrevista del Príncipe desde la muerte de su padre, ya como cabeza visible de la Familia Real y tras varias semanas de rumores en los que se ha estado hablando de que podría instalarse en Grecia junto a su familia, algo que él no descarta, pero sí que ha dicho que no hay prisa. Eso sí, ha confirmado que su intención es estar constantemente viajando y tener un contacto más directo con la realidad del país. El Príncipe ha desvelado que tanto su familia como él mismo llevan tiempo buscando una casa en su país natal, en Atenas o en otra zona, dependiendo de lo que encuentren y, si bien no tienen urgencia por trasladarse, sí que tiene claro que Grecia va a ser su base de operaciones. No hay que olvidar que parte de sus hijos aún estudia en diferentes partes del mundo, lo que hace complicado que compartan todos el mismo espacio. Y es que el Príncipe tiene claro que, como cabeza de familia, su deber es estar más en Grecia.

Un extenso reportaje en el que el sobrino de la Reina Sofía recalca que, a pesar del relevo generacional, su intención es seguir siendo «Pablo para todos». Tal como ha trascendido, la entrevista se llevó a cabo el pasado fin de semana, después del último homenaje al Rey Constantino, con motivo de los cuarenta días de su muerte y que marcan el fin del período de luto.

El primo de Felipe VI ha querido además aprovechar esta entrevista para agradecer a los griegos todo el cariño que han mostrado a la Familia Real en este complicado momento de duelo. Asimismo, también ha tenido unas palabras de agradecimiento para el resto de royals, que no dudaron en acudir a la despedida al Rey Constantino, y que tanto se volcaron con la Familia Real cuando tuvo que exiliarse.

Consciente de que su papel es diferente al de su padre, el príncipe Pablo sí que tiene muy claro cuál es el rol que debe desempeñar, completamente ajeno a responsabilidades estatales o institucionales, pero con un fuerte compromiso familiar: «Mi papel será preservar el ejemplo de la familia. Y animar a mi propia familia a asumir su papel en el futuro. Es el valor más importante que nos transmitieron nuestros padres, mantener una familia unida y lo han logrado», ha dicho el Príncipe, que se ha deshecho en halagos con su mujer, Marie-Chantal Miller, así como en sus hijos. «Es una mujer maravillosa que crio a los hijos más fabulosos», ha comentado el Príncipe, que ha recalcado que ambos forman un buen equipo juntos y se inspiran unos a otros en la familia.

El nuevo jefe de la Casa Real también ha comentado que la Reina Ana María está bien y que sus hermanas, las princesas Alexia y Teodora se han quedado un tiempo con ella. Además de que él va a estar yendo y viniendo, el príncipe Nicolás también vive en Atenas y está muy pendiente de su madre. Pablo de Grecia ha reconocido que no siempre es fácil compaginar su papel como príncipe con su faceta de persona independiente: «Hoy en día, llevar un título de príncipe heredero o monarca reinante reduce los problemas de gestión. Pero cuando vives en el mundo normal, tienes que combinar dos vidas que no siempre son compatibles», ha dicho.

En el reportaje tiene un papel destacado su hijo Constantino Alexios, su heredero, aunque no ostentará ningún tipo de papel oficial. Pablo ha reconocido que le recomienda que siga los pasos de su abuelo, el Rey Constantino, y que sea ante todo, buena persona.