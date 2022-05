Día de celebración para Pablo de Grecia. El Príncipe cumple 55 años, y aunque es una fecha redonda, no se tiene constancia de sus planes. Cabe esperar que lo festeje en compañía de su familia, en la ciudad de Nueva York, a la que el matrimonio formado por el hijo mayor del Rey Constantino y su mujer se trasladó en el año 2017, tras una etapa en Londres.

A diferencia de su hermano menor y, a pesar de ser el heredero a un trono que difícilmente recuperarán, el príncipe Pablo no reside en Grecia. En el país mediterráneo solo permanecen sus padres y el príncipe Nicolás y su esposa. El Rey Constantino regresó a Grecia hace pocos años, tras estar exiliado en Londres. Es más, hace poco se ha conocido que el que fuera monarca ha abandonado su residencia de Porto Heli y se ha instalado en Atenas, donde tiene un acceso mejor y más rápido a centros hospitalarios. No hay que olvidar que el hermano de la Reina Sofía arrastra desde hace algún tiempo problemas de salud.

Tanto Pablo de Grecia como su esposa y sus hijos son, sin duda, los más mediáticos de la familia real griega. Al margen de que vivan en un entorno en el que se encuentran rodeados de rostros conocidos del panorama internacional, es habitual verles en fiestas y eventos más allá de las reuniones puramente royal. Es más, incluso la única hija de la pareja, María Olympia, es toda una influencer, al más puro estilo de la hija de la Infanta Elena.

Mientras que la duquesa de Lugo y, sobre todo, la Infanta Cristina, mantienen una relación muy estrecha con sus primos griegos, no así el Rey Felipe. No obstante, no siempre ha sido de esta manera. De hecho, Pablo de Grecia y el actual monarca fueron, durante mucho tiempo, uña y carne. Juntos estuvieron estudiando en la Universidad de Georgetown y Marie Chantal tuvo un papel importante en el romance entre el hoy monarca y la modelo Gigi Howard.

Sin embargo, según apuntan varias fuentes, el distanciamiento entre primos comenzó a raíz de la boda con doña Letizia. Es más, el pasado mes de noviembre, con motivo del enlace del hermano menor del príncipe Pablo, solo fueron a la celebración doña Sofía y la Infanta Elena, mientras que doña Cristina acudió a la ceremonia civil, varios meses antes en Suiza. La ausencia de los Reyes no tenía tanto que ver con cuestiones personales sino, más bien, con una cuestión de agenda. La celebración de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias coincidió con el enlace, por lo que la presencia de la familia real era más que improbable. Sí estuvo doña Sofía, que viajó a Atenas inmediatamente después de la ceremonia en el Campoamor.

A pesar de que no se tiene información del vínculo que existe en estos momentos entre ambos primos, hace ya mucho tiempo que no se les ve juntos. No obstante, don Felipe sí que estuvo en el año 2017 en la fiesta por el cincuenta cumpleaños del Príncipe. En esta celebración, que tuvo lugar en la campiña británica, no se vio a doña Letizia, pero sí a Iñaki Urdangarin. Un ‘tenso encuentro’ que generó numerosos titulares.

Precisamente doña Letizia fue blanco de las críticas de Marie Chantal de Grecia a raíz del ‘rifirrafe’ a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca en 2018. La nuera del Rey Constantino no dudó en arremeter contra la esposa de Felipe VI en redes por su actitud con doña Sofía y dijo que “había mostrado su verdadera cara”.

La última vez que don Felipe y su primo coincidieron fue hace algunas semanas, en el servicio religioso en memoria del duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster. Una ceremonia en la que, sin embargo, no fuimos testigos de ningún tipo de interacción entre ambos.