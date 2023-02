Este fin de semana, la Familia Real de Grecia se reunía de nuevo en Atenas para rendir tributo al Rey Constantino cuando se cumplían 40 días desde su muerte. Una última despedida según la tradición ortodoxa a la que solo han asistido los familiares más cercanos del último Rey de los Griegos, con sus hijos, su esposa y sus hermanas a la cabeza. La Reina Sofía ha sido una de las asistentes a este servicio religioso y al homenaje que posteriormente se ha realizado en el cementerio de Tatoi y, si en el funeral del Rey Constantino contó con el apoyo tanto de los Reyes don Felipe y doña Letizia, Juan Carlos I, sus hijas y varios de sus nietos, en esta ocasión, solo las Infantas Elena y Cristina han acompañado a su madre en este tributo al Rey Constantino.

Una despedida en la que hemos podido ser testigos no solo del apoyo inquebrantable de las Infantas Elena y Cristina a su madre y de la cada vez mayor presencia pública de la ex duquesa de Palma, sino también, de la estrecha relación que mantiene doña Sofía con los nietos de su hermano, en especial con uno de los hijos menores de los príncipes Pablo y Marie Chantal, Odysseas. Tanto él, como su hermano Achileas estuvieron muy pendientes de la Reina Sofía y de la princesa Irene en el servicio religioso y no dudaron en servirles de apoyo para bajar las escaleras de la Catedral de Atenas.

Pero, más allá de este último homenaje al fallecido monarca, lo cierto es que su familia también ha querido aprovechar las redes sociales para dedicarle algunas palabras. La princesa Marie Chantal de Grecia, esposa del actual jefe de la Casa Real de Grecia, que es bastante activa en las redes, ha publicado en su perfil una preciosa fotografía en la que se ve al Rey Constantino junto a la Reina Ana María, cuando ambos eran jóvenes. Una instantánea que la Princesa ha acompañado de unas bonitas palabras: «Ayer se cumplieron 40 días desde que nos dejaste. Siempre estarás en nuestros corazones y nunca te olvidaremos». Un entrañable mensaje que denota la especial relación que Marie Chantal mantenía con su suegro y que, como era de esperar, ha generado multitud de reacciones entre los seguidores de la esposa del príncipe Pablo.

Sin embargo, no ha sido ella la única que le ha recordado públicamente en esta fecha simbólica. Su hija, la princesa Olympia -que sería ahora mismo la heredera de no estar regida la derrocada monarquía griega por la Ley Agnaticia-, también ha publicado un post en memoria de su abuelo. En este caso, la hija de los príncipes Pablo y Marie Chantal ha recurrido a una secuencia de varias imágenes muy personales.

Una de ellas, un recorte de una mítica instantánea de Constantino en un combate de artes marciales con Juan Carlos I y otra en la que se ve al hermano de doña Sofía sosteniendo en brazos a su nieta mayor cuando era un bebé. La Princesa ha acompañado las fotografías con el siguiente texto: «Mi querido Apapa, siempre en mi corazón».