Ángela Aguilar, en el punto de mira por su presunto ‘error’ con la Reina Sofía

No es ningún secreto que los actos en los que participan los miembros de la realeza -sea la monarquía que sea-, están marcados por un protocolo muy estricto. Algunas Casas Reales son más laxas que otras, de la misma manera que hay actividades que se prestan a un protocolo algo más distendido, pero la realidad es que todo suele estar siempre bastante medido. Por eso, se mira con lupa cada uno de los movimientos de los royals y a veces, cuando son más espontáneos o naturales, se habla de que se ‘saltan el protocolo’. En otras ocasiones puede ser debido a un error. Por ejemplo, en una visita de Michelle Obama al Palacio de Buckingham hace algunos años, fue muy comentado el gesto aparente de cariño que la entonces Primera Dama tuvo con la Reina Isabel, cuando colocó su mano detrás de la espalda de la monarca. Un detalle que fue muy criticado en diferentes ámbitos porque, de hecho, una de las normas básicas a este respecto es que no se puede tocar a los royals. Una regla que, en principio, se aplica a todas las monarquías, aunque no siempre por igual.

Hace unos días, la Reina Sofía fue protagonista de una anécdota similar a la que en su momento protagonizó la Reina Isabel con Michelle Obama, aunque en un entorno diferente. El pasado lunes, la madre de Felipe VI retomó sus compromisos en Madrid después de acudir el fin de semana al último homenaje por la memoria de su hermano, el Rey Constantino en Atenas, coincidiendo con los 40 días de su muerte. Una celebración privada en la que estuvieron las Infantas Elena y Cristina, así como los miembros de la Familia Real de Grecia.

La Reina Sofía presidió en Madrid la entrega de los “Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023” impulsados por la Fundación Callia, que han recaído en Valentín Diez Morodo, por la Casa de México en España; Eugenio López, por la Fundación Jumex Arte Contemporáneo; y Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidenta de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. Una cita que se enmarca dentro de las actividades de la Casa de S.M. el Rey y en la que, por primera vez desde la muerte de Constantino de Grecia, la madre de Felipe VI abandonó, parcialmente, el luto.

Entre los asistentes a esta cita se encontraba la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, que fue una de las encargadas de amenizar la velada al interpretar temas tradicionales mexicanos. La joven actuó ante la Reina Sofía junto a dos guitarristas y tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con la madre de Felipe VI, con la que se hizo una fotografía para sus redes sociales.

Sin embargo, lo que en principio podría parecer una fotografía sin más ha generado una inesperada polémica ya que se ve a Ángela Aguilar con la mano detrás de la espalda de la Reina Sofía, algo que no se considera muy adecuado. Sin embargo, en la imagen, doña Sofía se muestra sonriente. «Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón», ha escrito. Un post que ha generado muchas reacciones de todo tipo, además de acaparar titulares en su país de origen.

Lo cierto es que resulta un tanto curioso que la fotografía de Ángela Aguilar con la Reina doña Sofía haya generado tanta polémica en las redes cuando han sido muchas las ocasiones en las que se ha visto, por ejemplo, a don Felipe y doña Letizia, en selfies con personas anónimas más cerca de lo estrictamente protocolario. Al fin y al cabo, las monarquías también evolucionan.