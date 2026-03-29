Un nuevo libro desvela que el marido de la Reina Isabel sufrió cáncer de páncreas ocho años

Ha pasado ya un lustro desde que el Palacio de Buckingham anunciara la noticia de la muerte del príncipe Felipe. El marido de la Reina Isabel falleció en abril de 2021 pocas semanas después de su última hospitalización. Tenía 99 años y fuentes oficiales se limitaron a explicar su muerte había sido a consecuencia de su avanzada edad y no por una enfermedad concreta.

Sin embargo, ahora se acaba de saber que el padre del actual rey Carlos III pasó los últimos años de su vida luchando contra una enfermedad de la que no se tenía constancia pública.

Un nuevo libro del autor Hugo Vickers sobre la Reina Isabel ha revelado que a Felipe de Edimburgo se le diagnosticó un cáncer inoperable en junio de 2013, cuando estuvo más de diez días ingresado en un hospital de Londres.

La Reina Isabel II con el príncipe Felipe. (Foto: Gtres)

Tal como ha relatado el biógrafo, los médicos hallaron una sombra en su páncreas y decidieron hacerle una cirugía exploratoria. La casa real optó por no dar detalles de la enfermedad del príncipe, que continuó con su agenda con normalidad. Cuatro años después y en un gesto completamente insólito, Buckingham anunció que se retiraba de la vida pública.

A pesar de que este tipo de cáncer posee la tasa de supervivencia más baja -solamente un 5% de los pacientes sigue vivo a los cinco años-, en el caso del marido de la Reina Isabel vivió ocho años más. Unos años durante los cuales fue hospitalizado en varias ocasiones, algo que en el fondo no llamó la atención debido a la avanzada edad del padre de Carlos III.

Además de revelar que el duque de Edimburgo sufría esta dolencia, el autor también explica en este libro -publicado por entregas en la edición de fin de semana del Daily Mail-, que en su última noche de vida el príncipe se escabulló de las enfermeras que se encargaban de su cuidado y se tomó una cerveza tranquilo en uno de los salones del Castillo de Windsor.

La Reina Isabel II con el príncipe Felipe. (Foto: Gtres)

Pocas horas después se levantó, se dio un baño, dijo que no se encontraba bien y falleció en silencio. Isabel II no estaba con él, no dio ni siquiera tiempo a despertarla y que llegara a sus aposentos y, según cuentan, le entristeció mucho no poder haberse despedido del amor de su vida, con quien había pasado los últimos 73 años.

El hermetismo sobre la salud

A pesar de que en los últimos años se ha producido un cambio en la estrategia de comunicación en relación con la salud de los miembros de la familia real británica, antes no era nada habitual que se dieran detalles sobre las dolencias que les afectaban. Tanto la princesa de Gales como el propio Carlos III han informado puntualmente de su reciente enfermedad y, aunque Kate Middleton sí que ha dicho que se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia preventiva y dónde se lo han administrado, ninguno de los dos ha confirmado qué tipo de cáncer han padecido.

La Reina Isabel en el funeral de su marido en Windsor. (Foto: Gtres)

En el caso de la Reina Isabel II también se dijo que su muerte se produjo por su avanzada edad y, de hecho, estuvo trabajando hasta el final. Sin embargo, Gyles Brandreth, amigo del duque de Edimburgo, contó en su libro sobre ella que había escuchado que padecía una forma de mieloma, un cáncer de médula ósea que explicaría sus problemas de movilidad y su cansancio más allá de su avanzada edad.

Una información que también incluyó Boris Johnson en sus memorias, en las que dijo que la monarca era consciente de que el final de su vida estaba próximo.