En Windsor y sin fotos: Guillermo condecora a la niñera española de sus hijos en nombre de Carlos III

La Sala Waterloo del Castillo de Windsor ha sido una vez más el escenario de un acto de imposición de condecoraciones por parte de la Corona. Sin embargo, en esta ocasión había un interés especial, sobre todo, desde nuestro país. Tal como se confirmó hace algunas semanas, la niñera española de los príncipes de Gales, María Teresa Turrión Borrallo, ha sido reconocida con la medalla de plata de la Real Orden Victoriana.

Ha sido en torno a las 11:00 (hora local) cuando ha comenzado el acto, en el que no se ha condecorado solamente a la niñera española de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, sino también a otras figuras. Entre ellas, por ejemplo, el guionista Roy Clarke o el jugador de rugby Jonathan Davies. El encargado de imponer las condecoraciones esta vez ha sido el príncipe de Gales, que cada vez tiene más peso en la agenda oficial.

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Siempre discreta, las fotografías del momento en el que María Teresa Turrión Borrallo ha sido condecorada no se han publicado. Probablemente porque la niñera de los príncipes de Gales ha preferido mantener un perfil bajo y evitar que su imagen acapare la atención de los medios. Esta es una práctica habitual en este tipo de actos, en los que algunos de los condecorados solicitan específicamente a los reporteros que no se les fotografíe.

No obstante, el Palacio de Kensington ha compartido a través de las redes sociales un vídeo con algunos de los detalles de la jornada y con imágenes de otros de los que han recibido la condecoración este mismo día.

Una figura discreta y preparada

Fue hace ya más de una década cuando María Teresa Turrión Borrallo se incorporase al equipo que trabaja con los príncipes de Gales. Fue tras el nacimiento del primer hijo de la pareja, el príncipe Jorge. Desde entonces ha sido un apoyo fundamental para Kate Middleton y Guillermo, sobre todo, durante el tratamiento para el cáncer de la nuera del rey Carlos III.

Aunque nunca llama la atención y siempre permanece en un segundo plano, María Teresa Turrión Borrallo ha sido una presencia constante en la vida de los príncipes y una figura esencial para la organización del día a día y para todas las cuestiones relacionadas con el cuidado de los príncipes Jorge, Carlota y Luis.

Teresa Turrión con el uniforme del Norland College. (Foto: Gtres)

Formada en el exclusivo Norland College de Bath, María Teresa Turrión Borrallo tiene una estricta preparación que no se limita sólo a lo que en principio se puede esperar de una niñera. Esta escuela, fundada en 1892 por Emily Ward, está considerada como el mejor centro de formación de profesionales encargadas del cuidado de menores. Las niñeras que estudian allí acaban cuidando a los hijos de los miembros de la realeza, aristócratas o celebridades.

Además de las destrezas habituales que se piden a una niñera, en el Norland College se ofrece una formación muy específica, que incluye la defensa personal y la conducción en situaciones de riesgo, así como primeros auxilios, pedagogía y nutrición.