Ya se ha celebrado el funeral del Papa Francisco y algunos de los presentes han llevado un accesorio que ha levantado las dudas respecto al cumplimiento del protocolo. A pesar de que la vestimenta de los Reyes de España no ha dejado lugar a equívoco acerca del riguroso luto que se debe llevar en estas ocasiones, una parte de su look ha llevado a los usuarios a arrojar diferentes opiniones: las gafas de sol, un complemento que han lucido Felipe VI y doña Letizia y que ha sido permitido por el Vaticano.

En un escueto mensaje, el departamento de prensa de la Casa Real ha disipado todas las confusiones y ha aportado los motivos de su uso: «siguiendo las indicaciones del Vaticano, que recomendaba su empleo ante la exposición directa al sol durante un par de horas sin posibilidad de movimiento». Es decir, don Felipe y su mujer únicamente han seguido el consejo que les han dado los organizadores del evento.

Los Reyes de España han estado acompañados por miembros del Gobierno: ministros como Yolanda Díaz, de Trabajo y Economía Social, María Jesús Montero, responsable de la cartera de Hacienda, o Félix Bolaños, de Presidencia y Justicia. Toda la expedición de nuestro país puso rumbo al Vaticano tras una salida conjunta de los integrantes desde la embajada española en Roma. Además, estuvieron presentes en la capital italiana 160 delegaciones de todo el mundo, en torno a 200.000 personas, y millones de anónimos han seguido la ceremonia desde sus casas a través de diferentes medios de comunicación.

Asistentes al funeral del Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Otras autoridades que han llevado gafas

Entre los asistentes, otros monarcas y representantes estatales, al igual que doña Letizia y Felipe VI, también han optado por proteger su vista del la luz solar con lentes. Algunos, como Alberto de Mónaco, que ha acudido con la princesa Charlene, u Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, han sido captados por la prensa con este accesorio.

Alberto de Mónaco con gafas de sol. (Foto: Gtres)

Incluso ha habido cardenales y sacerdotes de la comitiva que también lo han usado que, un complemento que más que decorativo, se ha utilizado para velar por la salud de los presentes en el acto de despedida del Santo Padre.

El funeral del Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Durante este intenso debate, ha habido dos posturas muy claras. Los hay que no consideran que deban llevarlas, ya que impide ver sus rostros con detalle. Por otro lado, hay quienes no han visto más que un gesto rutinario por día tan despejado que lucía en Roma y porque la molestia del sol no permitiría ver la ceremonia con claridad y comodidad.

Las estrictas normas de protocolo

Las gafas de sol son un complemento que no suele estar recomendado durante funerales o bodas por el estricto reglamento de vestimenta que rige este tipo de actos. Sí cabe destacar que no es algo impuesto y que solo se trata de una sugerencia protocolaria. Lo que sí es cierto es que se trata de un medio de protección ocular y, en muchas ocasiones, los responsables de velar por la presencia física de los asistentes a estos eventos ya permiten ciertas licencias que no entren en conflicto con la salud de los invitados. De todas formas y pese a que las normas se han modificado, todavía llama la atención su uso. En las exequias del Papa Francisco, muchos han sido los que han cuestionado la utilización de estas en los rostros de los representantes de diferentes países que han estado en Roma.