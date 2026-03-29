El motivo por el que la princesa Charlene puede vestir de blanco ante el Papa

Histórica visita del Papa a Mónaco. Apenas unos días después de que la Reina Letizia vistiera de blanco ante León XIV en una audiencia en el Vaticano, este sábado ha sido la princesa Charlene de Mónaco la que ha hecho uso de esta prerrogativa limitada a las reinas de las monarquías católicas. Ha sido durante la visita del Santo Padre al Principado. Una visita histórica, ya que es la primera vez que un papa pisa suelo monegasco en cinco siglos.

Mientras que el resto de las mujeres de la familia Grimaldi han vestido de negro y han llevado la cabeza cubierta -como marca el protocolo durante los encuentros con el Santo Padre-, tanto Charlene como su hija la princesa Gabriella han apostado por el blanco. Inicialemente el Principado de Mónaco no tenía esta prerrogativa, que se concedió a las monarquías que se mantuvieron fieles a la Iglesia Católica durante la Reforma. Entre ellas, España, Bélgica y Luxemburgo. Sin embargo, la relación entre Mónaco y la Santa Sede siempre ha sido muy cercana y, a pesar de que es un principado y no un reino.

La familia Grimaldi durante la visita del Papa León XIV. (Foto: Gtres)

No obstante, en el año 2013, tras una solicitud por parte de Mónaco, se otorgó el privilegio a la princesa Charlene. El encargado de concederlo fue el Papa Benedicto XVI, que reconoció el estatus católico de Mónaco, así como la fe de la princesa. La propia Charlene dio unas declaraciones a la revista People en la que habló de sus convicciones religiosas: «Según la tradición Grimaldi, el catolicismo es la religión de Estado. Pero para mí representa mucho más», dijo. Charlene explicó también que el príncipe Alberto la llevó a conocer al Papa Benedicto y para ella fue una experiencia conmovedora.

No ha sido la primera vez que vemos a Charlene vistiendo de blanco ante el Papa, aunque también lo ha hecho de negro antes de que Benedicto XVI le concediera este privilegio. La esposa del príncipe Alberto visitó de blanco durante la misa de inicio de pontificado de León XIV en el Vaticano y también en una audiencia con el Papa Francisco en 2016. A su predecesora, Grace Kelly, nunca la vimos de blanco en encuentros con el Papa.

La familia Grimaldi con el Papa León XIV. (Foto: Gtres)

El look de Charlene

Para esta ocasión, la ex nadadora olímpica se ha decantado por un sofisticado y elegante estilismo. Charlene ha elegido un abrigo cruzado de color blanco con marcada estructura bajo el cual llevaba un vestido de corte midi, manga larga y falda ligeramente evasé con detalles de encaje. Ya en el interior del Palacio Grimaldi hemos podido ver el vestido al completo, así como la mantilla de encaje que se ha colocado sobre la cabeza. Como complementos, la princesa ha escogido unos zapatos de salón en color blanco y pendientes de perlas.

Los príncipes Charlene y Alberto con el Papa. (Foto: Gtres)

Gabriella, una princesa de blanco

Al igual que su madre, la princesa Gabriella ha vestido de blanco. Aunque stricto sensu la hija del príncipe Alberto no tiene este privilegio del blanco, en el caso de los niños las normas son más laxas. La princesa ha llevado un abrigo entallado en la zona de la cintura y ligeramente acampanado. Bajo esta prenda, Gabriella ha lucido un vestido de manga larga con cuello bebé y encaje floral.