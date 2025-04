Desde hace algunas semanas, todas las miradas en el Reino Unido estaban puestas en una importante cita para la familia real. Se esperaba que los reyes, acompañados por otros miembros de ‘La Firma’ y de la familia de Carlos III acudieran al tradicional servicio religioso en la Capilla de San Jorge con motivo de la celebración de la Pascua. Así ha sido, pero con unas destacadas ausencias: las de los príncipes de Gales y sus hijos.

Kate Middleton y Guillermo no han hecho acto de presencia en Windsor para este compromiso tan especial. Una ausencia que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque debido a la enfermedad de la princesa de Gales, el pasado año tampoco pudieron asistir. Sin embargo, según han confirmado algunas fuentes, la ausencia de este año no tiene nada que ver con temas de salud.

Los reyes en Pascua en Windsor. (Foto: Gtres)

El matrimonio ha preferido alargar sus vacaciones de Pascua al máximo y ha permanecido descansando junto a sus hijos. Aunque no se ha producido ningún tipo de comunicado oficial al respecto, sí que se sabe que Kate Middleton y Guillermo se han quedado en su residencia en Norfolk, Anmer Hall. Un lugar muy especial para la familia, en el que pueden disfrutar de un idílico entorno natural y de toda la discreción y tranquilidad necesarias.

Sin embargo, su ausencia en Windsor tras sus últimas vacaciones a la nieve ha sido muy comentada en Londres, en especial, porque el monarca no ha faltado a la cita a pesar de que su estado de salud no es el mejor. Hay que recordar que Carlos III aún se encuentra recuperándose de su enfermedad y que justo antes de su viaje oficial a Italia junto a Camila tuvo que tomarse unos días de descanso después de haber estado ingresado por los efectos secundarios de su tratamiento.

El motivo de la ausencia de los Gales

A pesar de que desde el Palacio de Kensington no se han referido a la ausencia de los príncipes de Gales en el servicio religioso de Pascua en Windsor, en los días previos a la celebración algunos medios sí que habían especulado con la posibilidad de que Kate Middleton y el príncipe Guillermo no asistieran a la cita debido a que esta vez preferían permanecer con sus hijos.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La enfermedad de la princesa de Gales ha supuesto un punto de inflexión en la manera de pensar de la pareja y en la forma que tiene de gestionar su tiempo. En estos momentos para Guillermo y Kate Middleton sus hijos son la prioridad y como por ahora no están tanto en primera línea, pueden dedicarles todo el tiempo necesario. Las cosas cambiarán en el momento en el que el rey Carlos III falte, porque serán ellos la primera línea de la monarquía.

El príncipe Andrés en Windsor. (Foto: Gtres)

El otro protagonista

Más allá de la ausencia de los príncipes de Gales, el otro gran protagonista de la jornada ha sido el príncipe Andrés. A pesar de los escándalos que han rodeado al duque de York y de las polémicas de las últimas semanas, el rey Carlos III no le ha cerrado las puertas a su hermano, al menos, no en el ámbito privado y familiar. El monarca ha sido tajante con todo lo que tenga que ver con los escándalos del duque de York y ha marcado una clara distancia con él a nivel público y oficial, pero no le ha quitado su apoyo a nivel privado. De hecho, incluso ha invitado a su ex mujer, Sarah Ferguson, al servicio religioso en Pascua. La duquesa ya estuvo el pasado año en esta cita y se ha convertido en el mejor apoyo para el príncipe Andrés en uno de sus momentos más complicados.