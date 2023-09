Alberto de Mónaco deja sola a Charlene en Sudáfrica y se escapa al Oktoberfest con su ex

La princesa Charlene acaba de realizar uno de los viajes más esperados de los últimos tiempos. Más o menos después de que regresara al Principado tras pasar meses en Sudáfrica por una grave infección, la esposa de Alberto de Mónaco ha vuelto al país, por un especial motivo. La ex nadadora ha presidido la carrera Water Bike Challenge, promovida por la Fundación Princesa Charlene, y que tenía como objetivo recaudar fondos para el programa ‘Aprende a nadar’. A pesar de que en principio se pensaba que su marido y sus hijos podrían acompañarla en este viaje, finalmente la princesa ha estado sola en Sudáfrica.

Los príncipes de Mónaco con sus hijos en un acto público / Gtres

Mientras tanto, el soberano y los príncipes Jaques y Gabriella participaron en una jornada de limpieza organizada por el ayuntamiento de Montecarlo para concienciar sobre la conservación y la protección del medioambiente. Un acto que, curiosamente, tiene mucha relación con la iniciativa en la que ha participado la Reina Sofía este mismo fin de semana.

Vestidos de manera informal, el príncipe Alberto y sus hijos recorrieron las calles de la capital monegasca recogiendo basura del suelo y depositándola en bolsas. Sin duda, una importante actividad apenas unos días después de que comenzara el curso escolar.

Sin embargo, esta no ha sido la única aparición pública del hermano de Carolina de Mónaco en estos días. Alberto de Mónaco ha aprovechado para marcharse a Múnich, a disfrutar de la tradicional fiesta del Oktoberfest y lo ha hecho en compañía de su ex pareja. A pesar de que recientemente tanto el soberano, como su esposa han concedido algunas entrevistas en las que aseguran que su relación no está en jaque ni atraviesa ningún tipo de crisis, la presencia de Nicole Coste en el mismo entorno que el príncipe Alberto de Mónaco ha vuelto a disparar las alarmas.

Alberto de Mónaco disfrutando del Oktoberfest en Múnich. / Gtres

Aunque no hay imágenes del príncipe Alberto con la ex azafata togolesa, la presencia de ambos en el mismo entorno ha vuelto a hacer saltar las alarmas. En las fotografías que han trascendido se ve al príncipe Alberto, ataviado con la vestimenta típica alemana, relajado y disfrutando de la fiesta en compañía de un grupo de amigos, mientras que Nicole Coste ha publicado en su perfil en las redes sociales una fotografía en la que aparece vestida con un tradicional modelo germano. Una ‘coincidencia’ que, sin duda, ha vuelto a poner sobre la mesa que la togolesa y el soberano tienen una estrecha relación, a pesar de las críticas que Nicole Coste ha hecho a Charlene a lo largo de los últimos años.

No es la primera vez que la ex azafata aprovecha para recalcar su cercanía con el soberano monegasco. De hecho, hace pocas semanas, con motivo del cumpleaños del hijo que tienen en común, la togolesa compartió unas fotografías en las que se veía al príncipe Alberto de Mónaco disfrutando relajadamente de la celebración familiar, en la que no estuvieron ni la princesa Charlene ni sus hijos menores.