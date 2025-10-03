El momento viral de Kate Middleton al más puro estilo de ‘Top Gun’

Vestida con un traje de pantalón y chaqueta en estampado príncipe de Gales, zapatos de tacón y su eterna sonrisa, Kate Middleton ha debutado en un nuevo papel al más puro estilo de Tom Cruise en una de sus películas más icónicas, Top Gun. La esposa del príncipe Guillermo ha hecho su primera visita oficial a una base especial de la Real Fuerza Aérea (RAF). Un acto en el que ha estrenado uno de los tres nuevos cargos que el rey Carlos III le otorgó en 2023: Comodora Honoraria Real del Aire.

En esta jornada, la nuera del monarca no ha tenido reparos en ponerse a los mandos de un simulador de vuelo. Aunque Kate Middleton ostenta este cargo desde hace ya dos años, no ha sido hasta ahora cuando lo ha podido estrenar. Un nombramiento muy especial para ella porque su abuelo paterno fue piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a volar con el príncipe Felipe, anterior duque de Edimburgo. Ninguno de los dos podía haberse imaginado entonces que el destino uniría sus linajes.

Durante la visita, la princesa de Gales ha podido conocer todos los detalles del trabajo que se realiza en la RAF y las misiones en las que está participando este cuerpo. En estos momentos está colaborando en tareas de apoyo para la OTAN, debido a la compleja situación que se vive en el flanco más oriental de Europa a consecuencia de la guerra en Ucrania.

A diferencia del príncipe Guillermo, que conoce perfectamente el funcionamiento de algunas aeronaves, ha recibido formación militar e incluso fue durante un tiempo piloto de ambulancias aéreas, la princesa no tiene este tipo de instrucción. Eso sí, ha podido disfrutar de la experiencia virtual de volar a los mandos de un simulador que utilizan en la RAF para la preparación de los pilotos. De momento, no parece estar en los planes de Kate Middleton ponerse a los mandos de una aeronave, pero no cabe duda de que ha disfrutado mucho de esta experiencia.

El príncipe Jorge, un piloto precoz

A pesar de que ella ha practicado en un simulador, lo que sí se sabe es que su hijo mayor, el príncipe Jorge, tiene desde pequeño una gran pasión por la aviación -igual que su padre-. Algunos medios aseguran que, a sus 12 años, el futuro heredero ya está recibiendo clases, algo con lo que sigue la tradición familiar. Jorge ya ha hecho sus primeros vuelos en un aeródromo en Berkshire y cuenta con todo el apoyo de su entorno en esta pasión, en especial, de sus padres. Tanto Kate Middleton como Guillermo han dicho en alguna ocasión que está fascinado por los aviones y que sueña con surcar los cielos.

El príncipe de Gales lo tuvo algo más difícil, ya que la Reina Isabel II era algo más reticente a que Guillermo volara, sobre todo, que pilotara helicópteros. A pesar de que sabía que tenía una gran destreza, le daba pánico que tuviera un accidente y que se pusiera en riesgo su vida y la continuidad institucional.