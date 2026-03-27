El momento viral de Diana y Travolta que eclipsará la visita de Camila a la Casa Blanca

Carlos III y su esposa están a punto de hacer las maletas. El Palacio de Buckingham anunció hace algunas semanas que el monarca y la reina viajarán a Estados Unidos a finales del mes de abril en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, así como en respuesta a la visita del presidente Donald Trump a Londres el pasado mes de septiembre.

Pese a que el programa concreto aún no se ha revelado, sí que se sabe que el rey Carlos III se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos y que habrá una cena de gala en la Casa Blanca. Va a ser la primera vez que un jefe de Estado británico se dirija a ambas cámaras, desde que en 1991 lo hizo su madre, la Reina Isabel II. La Reina estuvo varias veces en Washington a lo largo de su vida, la última de ellas en 2007, cuando participó en la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de Jamestown en Virginia y asistió al Kentucky Derby.

Los reyes Carlos III y Camila en un viaje oficial. (Foto: Gtres)

Cena de gala en Washington

Como hemos dicho, el presidente Trump y su esposa van a ofrecer una cena de gala en la Casa Blanca en honor del rey Carlos y la reina Camila. Para Carlos III no va a ser la primera vez que visite la residencia del jefe del Estado del país, sino que ya tuvo la oportunidad de cenar en la Casa Blanca hace varias décadas, cuando estaba casado con Diana de Gales. Una velada que quedó grabada en la memoria colectiva debido a una anécdota que la entonces princesa protagonizó con John Travolta.

El recuerdo de Diana

A pesar de que han pasado muchos años, la presencia de Carlos III y de Camila en la Casa Blanca va a traer al presente el recuerdo de Diana de Gales, que acaparó todas las miradas en el viaje oficial que hizo junto al monarca a Estados Unidos en 1985.

Fue en el mes de noviembre cuando los entonces príncipes de Gales hicieron una visita oficial a Estados Unidos invitados por el presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy. Aunque hubo varios compromisos en los que participaron Carlos y Diana, lo cierto es que la cena en la Casa Blanca se convirtió en el acto con mayor trascendencia.

Diana de Gales y John Travolta en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Sobre todo, por el baile que la princesa protagonizó al lado de John Travolta. Una anécdota que hoy se habría vuelto viral y que no esperamos que se repita con Camila, a pesar de que a la esposa del rey Carlos III le encanta el baile.

En aquella cena Lady Di lució un precioso vestido azul medianoche con escote corazón y confeccionado en terciopelo que resaltaba su figura. Según las crónicas de la época, la princesa le había confesado a Nancy Reagan que soñaba con bailar con John Travolta, a quien admiraba desde joven. Nancy se acercó al actor y se lo dijo. Entonces él, a medianoche la invitó a bailar al ritmo de Shall we dance. El baile duró apenas unos minutos y Travolta describió el momento como mágico, un cuento de hadas.