El día de ayer fue complicado para la Familia Real española. Después de llorar la muerte de Constantino de Grecia, los miembros se desplazaron hasta Atenas para darle un último adiós que comenzó en el funeral de la Catedral Metropolitana de la capital griega para después enterrar los restos mortales del Rey heleno en el Palacio de Tatoi. Uno de los días más tristes, sobre todo, para la Reina Sofía, que estaba muy unida a su hermano.

Precisamente ha sido la monarca la gran protagonista de la jornada, dejando para el recuerdo una imagen que no ha pasado desapercibida. La mujer de Juan Carlos, tras de derramar varias lágrimas mientras el príncipe Pablo dedicaba unas emotivas palabras a su padre, ha recibido el apoyo absoluto de su nuera, doña Letizia. Ya en el cementerio real, la Reina de España no ha dudado en consolar a su suegra, ofreciéndole su brazo y mostrándole un cariño que parecía haber desaparecido.

Sin embargo, pese a que era la imagen más comentada del día de ayer, hubo un pequeño detalle que pasó desapercibido. Detrás de Sofía y Letizia se encontraba Miguel Urdangarin, que caminaba del brazo junto a su madre y no dudaba en besarla la mano como muestra de apoyo y cariño en estos momentos tan complicados. Y es que, este gesto ha llamado mucho la atención, puesto que en raras ocasiones el hijo de la infanta suele mostrar su lado más desconocido de forma pública.

Pues, cabe destacar que, a pesar de pertenecer a la Familia Real española, Miguel es el sobrino de Felipe VI más desconocido. Actualmente se encuentra estudiando Ciencias del Mar en Londres, estudios que ha tenido que pausar para desplazarse hasta Atenas y estar junto a su familia y, sobre todo, junto a su madre cuando más le necesitaba. La última vez que el joven se dejó ver fueron las pasadas navidades, cuando la revista ¡Hola! publicó unas fotografías de él junto a Iñaki Urdangarin. Según trascendió, los hijos de la Infanta Cristina viajaron hasta Victoria para despedir el 2022 junto a su padre, aunque eso sí, sin conocer todavía a Ainhoa Armentia.

Pero Miguel Urdangarin no ha sido el único que ha dado señas del cariño hacia su familia. En este día tan señalado, doña Sofía recibió el apoyo de todos sus nietos (excepto de Leonor y Sofía, que fueron las grandes ausentes). No obstante, quien estuvo pendiente de ella en todo momento fue Froilán. El hermano de Victoria Federica también protagonizó un beso en la mano a su abuela a las puertas del hotel Grande Bretagne de Atenas, donde se celebró el almuerzo después del funeral de Constantino II. Quien tampoco se ha separado de doña Sofía ha sido su hermana, Irene de Grecia, su gran paño de lágrimas. Y es que, no son días felices para la monarca, que nada más entrar en la catedral se acercó al altar para dar un beso a la fotografía de su hermano, uno de los gestos más solemnes de la ceremonia.