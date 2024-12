La princesa Mette-Marit ha reaparecido en el Ayuntamiento de Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, acompañada por el príncipe heredero Haakon y los reyes Harald y Sonia de Noruega. Su presencia en el evento, que celebra la lucha por los derechos humanos al premiar a la activista iraní Narges Mohammadi, ha acaparado la atención mediática no solo por su relevancia institucional, sino también por las recientes controversias familiares que han afectado a la Casa Real.

Mette-Marit ha sido el centro de todas las miradas tras la noticia de que su hijo, Marius Borg Høiby, ha abandonado inesperadamente la clínica de rehabilitación en Londres donde estaba recibiendo tratamiento por sus problemas de adicción. La situación se ha complicado aún más cuando se ha informado de que, tras salir de la clínica, Marius ha intentado supuetsamente quebrantar una de las órdenes de alejamiento vigentes al contactar a una de las personas que lo ha denunciado previamente, lo que reaviva las críticas y el escrutinio sobre su conducta y el manejo de la situación por parte de la familia real​.

El rey Harald, la reina Sonia y los principes Haakon y Mette-Marit. (Foto: Gtres)

Ajena al reciente escándalo de su hijo, Marius Borg, la princesa Mette-Marit de Noruega ha asistido a la entrega del Premio Nobel de la Paz con una actitud serena y un porte elegante. Ataviada con un abrigo blanco roto de Valentino, con cuello tortuga y elaborado en lana marfil bordada, la princesa ha presidido el evento junto a los reyes Harald y Sonia y el príncipe heredero Haakon. En esta ocasión, Mette-Marit ha intentado centrar la atención en los galardonados, representantes de la organización japonesa Nihon Hidankyo, quienes trabajan incansablemente por la eliminación de las armas nucleares. La princesa ha buscado proyectar normalidad y compromiso en sus funciones oficiales, dejando a un lado el conflicto que la salpica desde hace varias semanas por su hijo.

Marius Borg, hijo de Mette-Marit fruto de su relación con Morten Borg, cabe destacar, se encuentra en el centro de una tormenta mediática desde el pasado mes de agosto. El joven fue arrestado por agredir físicamente a una joven, lo que dio inicio a una serie de investigaciones y nuevas denuncias por parte de ex parejas suyas que lo acusan de conducta violenta y abuso. a A la espera de juicio, Marius ha pasado incluso una semana en prisión preventiva tras declarar ante el juez.

Marius Borg se escapa de una clínica de rehabilitación

Marius Borg, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha generado nuevamente polémica al abandonar de manera abrupta una clínica de rehabilitación en Londres, donde estaba recibiendo tratamiento por sus problemas de adicción que él mismo confesó tener el pasado verano. «Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi crianza y mi vida adulta he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y me lo tomaré muy en serio», expresó a través de un comunicado oficial.

Su salida no autorizada ha reavivado las críticas hacia su comportamiento, ya marcado por un historial de conflictos legales que incluyen denuncias por violencia contra ex parejas y órdenes de alejamiento. Este último incidente también incluye el intento de contacto con una de sus víctimas, lo que podría constituir una violación de dichas órdenes.