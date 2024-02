Buenas noticias para la organización a la que pertenece el colegio en el que estudia el Bachillerato Internacional la infanta Sofía. Colegios del Mundo Unido (UWC) ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz, tal como ha confirmado la organización a través de diferentes canales oficiales: «Nos sentimos honrados de anunciar que UWC ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz, nuestra segunda nominación en tres años. Sentimos un inmenso orgullo por el reconocimiento del trabajo incansable que realiza la comunidad UWC en general para fomentar habilidades para un mañana pacífico y sostenible», han escrito en diversas plataformas.

We are honoured to announce that UWC has been nominated for the Nobel Peace Prize, our second nomination in three years. We feel immense pride in the recognition of the tireless work that the wider UWC community do to foster skills for a peaceful, sustainable tomorrow. pic.twitter.com/3LLQqHPTqO

— UWC International (@UWCint) February 1, 2024